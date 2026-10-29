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Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет

Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет

Объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год, сообщили РИА Новости в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:32+0300

2026-10-29T08:32+0300

2026-10-29T08:32+0300

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сбербанк

бюджет

дивиденды

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год, сообщили РИА Новости в Минфине России. "Объем дивидендных поступлений в этом году составляет 722 миллиарда рублей", - рассказали в ведомстве. Основной объем дивидендных поступлений в федеральный бюджет традиционно обеспечивается компаниями финансового сектора, нефтегазовой отрасли, а также транспортной инфраструктуры, отметили в министерстве. "Основная часть этих доходов уже поступила в федеральный бюджет летом текущего года по итогам работы компаний за 2025 год", - добавили там. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году оцениваются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - до 985,6 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, минфин, сбербанк, бюджет, дивиденды