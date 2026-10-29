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Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет
Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет
Объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год, сообщили РИА Новости в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T08:32+0300
2026-10-29T08:32+0300
россия
финансы
минфин
сбербанк
бюджет
дивиденды
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год, сообщили РИА Новости в Минфине России. "Объем дивидендных поступлений в этом году составляет 722 миллиарда рублей", - рассказали в ведомстве. Основной объем дивидендных поступлений в федеральный бюджет традиционно обеспечивается компаниями финансового сектора, нефтегазовой отрасли, а также транспортной инфраструктуры, отметили в министерстве. "Основная часть этих доходов уже поступила в федеральный бюджет летом текущего года по итогам работы компаний за 2025 год", - добавили там. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году оцениваются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - до 985,6 миллиарда рублей.
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россия, финансы, минфин, сбербанк, бюджет, дивиденды
РОССИЯ, Финансы, Минфин, Сбербанк, бюджет, дивиденды
08:32 29.10.2026
 
Минфин назвал объем дивидендных поступлений в бюджет

Минфин: бюджет России в 2026 году уже получил 722 миллиарда рублей от дивидендов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год, сообщили РИА Новости в Минфине России.
"Объем дивидендных поступлений в этом году составляет 722 миллиарда рублей", - рассказали в ведомстве.
Основной объем дивидендных поступлений в федеральный бюджет традиционно обеспечивается компаниями финансового сектора, нефтегазовой отрасли, а также транспортной инфраструктуры, отметили в министерстве.
"Основная часть этих доходов уже поступила в федеральный бюджет летом текущего года по итогам работы компаний за 2025 год", - добавили там.
Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году оцениваются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - до 985,6 миллиарда рублей.
 
РОССИЯФинансыМинфинСбербанкбюджетдивиденды
 
 
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