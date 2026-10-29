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Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов
Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов
Минфин России не планирует отказываться от действующей регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, это приведет к росту нагрузки на бизнес, сообщил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:00+0300
2026-10-29T15:00+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России не планирует отказываться от действующей регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, это приведет к росту нагрузки на бизнес, сообщил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Базовая ставка страховых взносов в России, которую уплачивают предприятия, не имеющие льгот, составляет 30% фонда оплаты труда в пределах базовой величины, и 15,1% - с сумм, превышающих ее. Исходя из проекта бюджета, в 2027 году единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составит 3,311 миллиона рублей на каждого сотрудника. "Вы предлагаете увеличивать шкалу, точнее так, регрессию исправить по страховым взносам. Это достаточно чувствительно для экономики, чувствительно для предприятий. У нас сегодня 30% взносы на социальное страхование - достаточно чувствительная ставка", - сказал Силуанов на предложение одного из депутатов отказаться от пониженных страховых взносов для больших зарплат. Силуанов пояснил, что отказ от регрессивной шкалы приведет дополнительным фискальным расходам. "Очень, еще раз повторюсь, чувствительная тема, поэтому мы не планируем предусматривать увеличение налогообложения в этой части", - подчеркнул он.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
15:00 29.10.2026
 
Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы страховых взносов

Минфин не планирует отказываться от регрессивной шкалы при начислении страховых взносов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России не планирует отказываться от действующей регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, это приведет к росту нагрузки на бизнес, сообщил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Базовая ставка страховых взносов в России, которую уплачивают предприятия, не имеющие льгот, составляет 30% фонда оплаты труда в пределах базовой величины, и 15,1% - с сумм, превышающих ее. Исходя из проекта бюджета, в 2027 году единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составит 3,311 миллиона рублей на каждого сотрудника.
"Вы предлагаете увеличивать шкалу, точнее так, регрессию исправить по страховым взносам. Это достаточно чувствительно для экономики, чувствительно для предприятий. У нас сегодня 30% взносы на социальное страхование - достаточно чувствительная ставка", - сказал Силуанов на предложение одного из депутатов отказаться от пониженных страховых взносов для больших зарплат.
Силуанов пояснил, что отказ от регрессивной шкалы приведет дополнительным фискальным расходам. "Очень, еще раз повторюсь, чувствительная тема, поэтому мы не планируем предусматривать увеличение налогообложения в этой части", - подчеркнул он.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин РФМинфин
 
 
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