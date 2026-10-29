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Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению
Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:17+0300
2026-10-29T16:17+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874768360.jpg?1793279847
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ко второму чтению, как правило, мы рассматриваем предложения депутатов, предложения правительства по распределению тех ресурсов, которые еще не нашли своих, что называется, "полочек" в проекте бюджета. Мы распределим ассигнования по регионам. Такая задача у нас стоит. Проведем трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределим ассигнования по ряду программ", - сказал он в эфире "ИС Вести". "Во всяком случае, работа предстоит более скрупулезная. Первое чтение - это вся концепция, это бюджетная политика... Второе чтение, более детальное распределение ассигнований уже внутри разделов, между статьями. Такая работа, связанная с конкретными целями. Будем проводить ее вместе с депутатами", - продолжил Силуанов. Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, Госдума
16:17 29.10.2026
 
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению

Минфин планирует распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ко второму чтению, как правило, мы рассматриваем предложения депутатов, предложения правительства по распределению тех ресурсов, которые еще не нашли своих, что называется, "полочек" в проекте бюджета. Мы распределим ассигнования по регионам. Такая задача у нас стоит. Проведем трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределим ассигнования по ряду программ", - сказал он в эфире "ИС Вести".
"Во всяком случае, работа предстоит более скрупулезная. Первое чтение - это вся концепция, это бюджетная политика... Второе чтение, более детальное распределение ассигнований уже внутри разделов, между статьями. Такая работа, связанная с конкретными целями. Будем проводить ее вместе с депутатами", - продолжил Силуанов.
Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфинГосдума
 
 
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