https://1prime.ru/20261029/minfin-874768360.html
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению
Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:17+0300
2026-10-29T16:17+0300
2026-10-29T16:17+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ко второму чтению, как правило, мы рассматриваем предложения депутатов, предложения правительства по распределению тех ресурсов, которые еще не нашли своих, что называется, "полочек" в проекте бюджета. Мы распределим ассигнования по регионам. Такая задача у нас стоит. Проведем трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределим ассигнования по ряду программ", - сказал он в эфире "ИС Вести".
"Во всяком случае, работа предстоит более скрупулезная. Первое чтение - это вся концепция, это бюджетная политика... Второе чтение, более детальное распределение ассигнований уже внутри разделов, между статьями. Такая работа, связанная с конкретными целями. Будем проводить ее вместе с депутатами", - продолжил Силуанов.
Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, Госдума
Минфин распределит ассигнования по ряду программ ко второму чтению
Минфин планирует распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин планирует провести трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределить ассигнования по ряду программ ко второму чтению бюджета на 2027-2029 годы, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Ко второму чтению, как правило, мы рассматриваем предложения депутатов, предложения правительства по распределению тех ресурсов, которые еще не нашли своих, что называется, "полочек" в проекте бюджета. Мы распределим ассигнования по регионам. Такая задача у нас стоит. Проведем трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределим ассигнования по ряду программ", - сказал он в эфире "ИС Вести".
"Во всяком случае, работа предстоит более скрупулезная. Первое чтение - это вся концепция, это бюджетная политика... Второе чтение, более детальное распределение ассигнований уже внутри разделов, между статьями. Такая работа, связанная с конкретными целями. Будем проводить ее вместе с депутатами", - продолжил Силуанов.
Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.