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Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю
Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю
Министерство финансов России не ожидает повышения цен после введения ставки НДС в 22% на товары электронной торговли, заявил заместитель министра финансов РФ... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:24+0300
2026-10-29T19:25+0300
россия
алексей сазанов
минфин рф
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874778746.jpg?1793291100
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов России не ожидает повышения цен после введения ставки НДС в 22% на товары электронной торговли, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. "Касательно НДС 22% на интернет-торговлю: у нас уже сейчас общая ставка НДС 22% в любом магазине в традиционной рознице. Соответственно те же самые товары которые продаются в интернете, они продаются в магазинах, и по ним уже уплачивается НДС 22%. Соответственно, когда мы вводим ставку 22% на товары интернет-торговли - это выравнивание условий торговли в зависимости от каналов. Поэтому мы не ожидаем какого-либо повышения цен", - сказал Сазанов, выступая в Госдуме.
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россия, алексей сазанов, минфин рф, госдума
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минфин РФ, Госдума
19:24 29.10.2026 (обновлено: 19:25 29.10.2026)
 
Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю

Минфин не ожидает повышения цен на товары электронной торговли после введения НДС

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов России не ожидает повышения цен после введения ставки НДС в 22% на товары электронной торговли, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Касательно НДС 22% на интернет-торговлю: у нас уже сейчас общая ставка НДС 22% в любом магазине в традиционной рознице. Соответственно те же самые товары которые продаются в интернете, они продаются в магазинах, и по ним уже уплачивается НДС 22%. Соответственно, когда мы вводим ставку 22% на товары интернет-торговли - это выравнивание условий торговли в зависимости от каналов. Поэтому мы не ожидаем какого-либо повышения цен", - сказал Сазанов, выступая в Госдуме.
 
РОССИЯАлексей СазановМинфин РФГосдума
 
 
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