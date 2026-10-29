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Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю

Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не ожидает повышения цен после введения НДС на интернет-торговлю

Министерство финансов России не ожидает повышения цен после введения ставки НДС в 22% на товары электронной торговли, заявил заместитель министра финансов РФ... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:24+0300

2026-10-29T19:24+0300

2026-10-29T19:25+0300

россия

алексей сазанов

минфин рф

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов России не ожидает повышения цен после введения ставки НДС в 22% на товары электронной торговли, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. "Касательно НДС 22% на интернет-торговлю: у нас уже сейчас общая ставка НДС 22% в любом магазине в традиционной рознице. Соответственно те же самые товары которые продаются в интернете, они продаются в магазинах, и по ним уже уплачивается НДС 22%. Соответственно, когда мы вводим ставку 22% на товары интернет-торговли - это выравнивание условий торговли в зависимости от каналов. Поэтому мы не ожидаем какого-либо повышения цен", - сказал Сазанов, выступая в Госдуме.

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россия, алексей сазанов, минфин рф, госдума