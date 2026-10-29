https://1prime.ru/20261029/minpromtorg-874765261.html

В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию

В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию

Российская модная индустрия должна развиваться не только как творческое направление, но и как полноценный сектор промышленной экономики, заявила заместитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:37+0300

2026-10-29T15:37+0300

2026-10-29T15:47+0300

бизнес

промышленность

россия

wildberries

lamoda

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874765261.jpg?1793278071

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - ПРАЙМ. Российская модная индустрия должна развиваться не только как творческое направление, но и как полноценный сектор промышленной экономики, заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева в рамках форума "Дни креативной экономики". "Одна из ключевых задач - чтобы российская мода развивалась не только как творческая индустрия, а чтобы она имела под собой такую промышленную базу и представляла полноценный сектор промышленной экономики", - сказала она на сессии "Новая эстетика в эпоху перемен: как искусство, мода и технологии меняют человека". По ее словам, для этого необходимо развивать всю цепочку создания стоимости в легкой промышленности - от производства сырья, тканей, трикотажа и комплектующих до выпуска готовой продукции. Важную роль также играют модернизация предприятий и повышение производительности труда. Приезжева отметила, что электронная коммерция стала ключевым каналом продвижения отечественной продукции. В качестве примера она привела программы поддержки российских производителей на Wildberries и развитие инструментов персонализации покупок с использованием искусственного интеллекта на Lamoda. По ее мнению, перспективная модель развития российской модной индустрии должна объединять национальный культурный код, современные технологии и сильную промышленную базу. При этом замминистра подчеркнула, что технологии не заменят человека в определении концепции и культурной значимости продукции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, wildberries, lamoda