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В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию
В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию
Российская модная индустрия должна развиваться не только как творческое направление, но и как полноценный сектор промышленной экономики, заявила заместитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:37+0300
2026-10-29T15:47+0300
бизнес
промышленность
россия
wildberries
lamoda
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874765261.jpg?1793278071
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - ПРАЙМ. Российская модная индустрия должна развиваться не только как творческое направление, но и как полноценный сектор промышленной экономики, заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева в рамках форума "Дни креативной экономики". "Одна из ключевых задач - чтобы российская мода развивалась не только как творческая индустрия, а чтобы она имела под собой такую промышленную базу и представляла полноценный сектор промышленной экономики", - сказала она на сессии "Новая эстетика в эпоху перемен: как искусство, мода и технологии меняют человека". По ее словам, для этого необходимо развивать всю цепочку создания стоимости в легкой промышленности - от производства сырья, тканей, трикотажа и комплектующих до выпуска готовой продукции. Важную роль также играют модернизация предприятий и повышение производительности труда. Приезжева отметила, что электронная коммерция стала ключевым каналом продвижения отечественной продукции. В качестве примера она привела программы поддержки российских производителей на Wildberries и развитие инструментов персонализации покупок с использованием искусственного интеллекта на Lamoda. По ее мнению, перспективная модель развития российской модной индустрии должна объединять национальный культурный код, современные технологии и сильную промышленную базу. При этом замминистра подчеркнула, что технологии не заменят человека в определении концепции и культурной значимости продукции.
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бизнес, промышленность, россия, wildberries, lamoda
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Wildberries, Lamoda
15:37 29.10.2026 (обновлено: 15:47 29.10.2026)
 
В Минпромторге призвали развивать российскую модную индустрию

Замглавы Минпромторга Приезжева: мода должна развиваться как сектор промышленной экономики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - ПРАЙМ. Российская модная индустрия должна развиваться не только как творческое направление, но и как полноценный сектор промышленной экономики, заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева в рамках форума "Дни креативной экономики".
"Одна из ключевых задач - чтобы российская мода развивалась не только как творческая индустрия, а чтобы она имела под собой такую промышленную базу и представляла полноценный сектор промышленной экономики", - сказала она на сессии "Новая эстетика в эпоху перемен: как искусство, мода и технологии меняют человека".
По ее словам, для этого необходимо развивать всю цепочку создания стоимости в легкой промышленности - от производства сырья, тканей, трикотажа и комплектующих до выпуска готовой продукции. Важную роль также играют модернизация предприятий и повышение производительности труда.
Приезжева отметила, что электронная коммерция стала ключевым каналом продвижения отечественной продукции. В качестве примера она привела программы поддержки российских производителей на Wildberries и развитие инструментов персонализации покупок с использованием искусственного интеллекта на Lamoda.
По ее мнению, перспективная модель развития российской модной индустрии должна объединять национальный культурный код, современные технологии и сильную промышленную базу. При этом замминистра подчеркнула, что технологии не заменят человека в определении концепции и культурной значимости продукции.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯWildberriesLamoda
 
 
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