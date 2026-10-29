https://1prime.ru/20261029/minselkhoz-874776823.html
В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна
В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна - 29.10.2026, ПРАЙМ
В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна
Государственные закупочные интервенции зерна стартовали в России, в первый день куплено 9,5 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T19:07+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственные закупочные интервенции зерна стартовали в России, в первый день куплено 9,5 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз."В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна… По итогам первого дня заключено четыре сделки общим объемом порядка 9,5 тысячи тонн на сумму около 101 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что первые торги по закупке зерна в интервенционный фонд состоялись на Национальной товарной бирже.Там уточнили, что цена закупки мягкой пшеницы третьего класса составила 11,1 тысячи рублей за тонну, а четвертого класса – 10,5 тысячи рублей без НДС."Механизм помогает аграриям реализовывать зерно по приемлемой цене и способствует поддержанию стабильности зернового рынка. Первые торги прошли в соответствии с планом. Мы видим заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей и рассчитываем на дальнейшее расширение круга участников", – отметил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, слова которого привели в сообщении.В министерстве рассказали, что закупочные интервенции проводятся в формате биржевых товарных аукционов. Государственным агентом выступает Объединенная зерновая компания, а продавцами зерна – сельхозтоваропроизводители.Кроме того, закупается зерно урожая 2026 года, а именно мягкая пшеница третьего и четвертого классов, а также рожь не ниже третьего класса.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна
Минсельхоз: госзакупочные интервенции зерна стартовали в России, куплено 9,5 тысячи тонн
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственные закупочные интервенции зерна стартовали в России, в первый день куплено 9,5 тысячи тонн, сообщил Минсельхоз.
"В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна… По итогам первого дня заключено четыре сделки общим объемом порядка 9,5 тысячи тонн на сумму около 101 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что первые торги по закупке зерна в интервенционный фонд состоялись на Национальной товарной бирже.
Там уточнили, что цена закупки мягкой пшеницы третьего класса составила 11,1 тысячи рублей за тонну, а четвертого класса – 10,5 тысячи рублей без НДС.
"Механизм помогает аграриям реализовывать зерно по приемлемой цене и способствует поддержанию стабильности зернового рынка. Первые торги прошли в соответствии с планом. Мы видим заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей и рассчитываем на дальнейшее расширение круга участников", – отметил замглавы Минсельхоза
Максим Боровой, слова которого привели в сообщении.
В министерстве рассказали, что закупочные интервенции проводятся в формате биржевых товарных аукционов. Государственным агентом выступает Объединенная зерновая компания, а продавцами зерна – сельхозтоваропроизводители.
Кроме того, закупается зерно урожая 2026 года, а именно мягкая пшеница третьего и четвертого классов, а также рожь не ниже третьего класса.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.