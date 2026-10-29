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Между Минском и Горно-Алтайском может появиться прямое авиасообщение - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Между Минском и Горно-Алтайском может появиться прямое авиасообщение
Между Минском и Горно-Алтайском может появиться прямое авиасообщение - 29.10.2026, ПРАЙМ
Между Минском и Горно-Алтайском может появиться прямое авиасообщение
Прямое авиасообщение может появиться между Минском и Горно-Алтайском, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:42+0300
2026-10-29T17:42+0300
бизнес
россия
белоруссия
андрей турчак
александр лукашенко
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Прямое авиасообщение может появиться между Минском и Горно-Алтайском, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. Он договорился о проработке этого вопроса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Первая, самая главная, наверное, договоренность - это то, что обе стороны проработают возможность прямого авиасообщения между Минском и Горно-Алтайском. Вы знаете, что аэропорт Горно-Алтайска активно развивается. В прошлый год мы "закрыли" более 500 000 пассажиров. В этом году, я думаю, что мы преодолеем уверенно планку 550 000", - отметил Турчак по итогам встречи с Лукашенко. Турчак рассказал, что к 2030 году аэропорт будет принимать порядка 1,3 миллиона пассажиров в год - таковы условия концессионного соглашения. Он бы хотел, чтобы среди прилетающих было больше граждан Белоруссии. "Интерес в том, чтобы 1 100 белорусов (посетившие Республику Алтай - ред.) за 2025 год превратились хотя бы в 15 000, которые по итогам следующего 2027 года посетят республику с разными целями: оздоровиться, посмотреть, познакомиться. И то же самое, чтобы обратный туристический поток из Республики Алтай был", - отметил глава Республики Алтай.
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бизнес, россия, белоруссия, андрей турчак, александр лукашенко
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Турчак, Александр Лукашенко
17:42 29.10.2026
 
Между Минском и Горно-Алтайском может появиться прямое авиасообщение

Турчак: прямое авиасообщение может появиться между Минском и Горно-Алтайском

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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Прямое авиасообщение может появиться между Минском и Горно-Алтайском, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.
Он договорился о проработке этого вопроса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Первая, самая главная, наверное, договоренность - это то, что обе стороны проработают возможность прямого авиасообщения между Минском и Горно-Алтайском. Вы знаете, что аэропорт Горно-Алтайска активно развивается. В прошлый год мы "закрыли" более 500 000 пассажиров. В этом году, я думаю, что мы преодолеем уверенно планку 550 000", - отметил Турчак по итогам встречи с Лукашенко.
Турчак рассказал, что к 2030 году аэропорт будет принимать порядка 1,3 миллиона пассажиров в год - таковы условия концессионного соглашения. Он бы хотел, чтобы среди прилетающих было больше граждан Белоруссии.
"Интерес в том, чтобы 1 100 белорусов (посетившие Республику Алтай - ред.) за 2025 год превратились хотя бы в 15 000, которые по итогам следующего 2027 года посетят республику с разными целями: оздоровиться, посмотреть, познакомиться. И то же самое, чтобы обратный туристический поток из Республики Алтай был", - отметил глава Республики Алтай.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯАндрей ТурчакАлександр Лукашенко
 
 
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