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Глава Минтранса назвал ключевые векторы взаимодействия с Африкой

Глава Минтранса назвал ключевые векторы взаимодействия с Африкой - 29.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минтранса назвал ключевые векторы взаимодействия с Африкой

Минтранс России видит ключевой вектор взаимодействия со странами Африки в развитии обмена технологиями и надежных логистических коридоров, а также в подготовке... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:05+0300

2026-10-29T11:05+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минтранс России видит ключевой вектор взаимодействия со странами Африки в развитии обмена технологиями и надежных логистических коридоров, а также в подготовке нового поколения специалистов, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. Он выступил на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. "Сотрудничество России и Африканских государств всегда строилось на принципах взаимного уважения и доверия. Сегодня мы последовательно укрепляем эти связи, открываем новые маршруты, расширяем деловые контакты, запускаем совместные образовательные и научные проекты. В этом контексте доступность транспортных услуг приобретает ключевое значение. Это основа экономического роста и связанности территорий", - сказал Ядров. Но главное, продолжил он, транспорт дает людям новые возможности чаще встречаться с родными, близкими, путешествовать, находить друзей и единомышленников. "Наша общая задача - сделать перевозки максимально удобными и безопасными, полностью отвечать запросам людей и бизнеса. Ключевой вектор этого взаимодействия мы видим в развитии обмена технологий, надежных логистических коридоров и подготовке нового поколения специалистов, способных создавать инфраструктуру будущего", - отметил министр. Ядров выразил уверенность, что прямой и открытый диалог в ходе мероприятия позволит выработать практические решения для углубления сотрудничества. "Мы уже на протяжении двух дней практически работаем (в рамках мероприятия – ред.). Уже было много деловых встреч с руководством государств и с министрами транспорта. В целом всем понятны перспективы этого развития, где мы можем извлечь дополнительную выгоду от нашего сотрудничества. Уверен, что и в рамках этой сессии мы найдем дополнительные точки соприкосновения", - продолжил глава Минтранса. Он пожелал участникам содержательной дискуссии, плодотворных обсуждений и успехов в реализации совместных проектов, способных на то, чтобы сблизить Россию и Африку и придать дополнительный импульс взаимоотношениям между Россией и странами континента. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва