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Минтранс выберет регионы, где будут развивать доставку грузов дронами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс выберет регионы, где будут развивать доставку грузов дронами
Минтранс выберет регионы, где будут развивать доставку грузов дронами - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс выберет регионы, где будут развивать доставку грузов дронами
Министерство транспорта России в рамках пилотного проекта по доставке грузов дронами выберет до пяти регионов России, где будут развиваться такие перевозки,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:47+0300
2026-10-29T13:47+0300
бизнес
россия
нижегородская область
якутия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874758614.jpg?1793270873
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта России в рамках пилотного проекта по доставке грузов дронами выберет до пяти регионов России, где будут развиваться такие перевозки, сообщил Минтранс. "Доставка дронами: в России готовят новый пилотный проект. Концепцию обсудили на заседании Общественного совета при Минтрансе. Продукты, лекарства, посылки и документы – все это в перспективе можно будет доставлять по воздуху с помощью беспилотников. Для развития таких перевозок планируется выбрать до пяти регионов России", - говорится в сообщении. Главная задача проекта - перейти к регулярной доставке грузов дронами. Для этого будут созданы маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км, связывающие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов. Также предстоит оценить, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована. "Опыт такой работы уже есть. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тысячи заказов, а в Якутии в рамках проекта "Воздушная переправа" выполнили 288 полетов и перевезли около 670 кг грузов", - отметили в Минтрансе. Первые итоги отборов планируется представить на Транспортной неделе, а сам проект рассчитан до конца 2027 года.
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192
40
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5
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бизнес, россия, нижегородская область, якутия
Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, ЯКУТИЯ
13:47 29.10.2026
 
Минтранс выберет регионы, где будут развивать доставку грузов дронами

Минтранс выберет до пяти регионов, где будут развивать доставку грузов дронами

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство транспорта России в рамках пилотного проекта по доставке грузов дронами выберет до пяти регионов России, где будут развиваться такие перевозки, сообщил Минтранс.
"Доставка дронами: в России готовят новый пилотный проект. Концепцию обсудили на заседании Общественного совета при Минтрансе. Продукты, лекарства, посылки и документы – все это в перспективе можно будет доставлять по воздуху с помощью беспилотников. Для развития таких перевозок планируется выбрать до пяти регионов России", - говорится в сообщении.
Главная задача проекта - перейти к регулярной доставке грузов дронами. Для этого будут созданы маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км, связывающие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов.
Также предстоит оценить, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована.
"Опыт такой работы уже есть. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тысячи заказов, а в Якутии в рамках проекта "Воздушная переправа" выполнили 288 полетов и перевезли около 670 кг грузов", - отметили в Минтрансе.
Первые итоги отборов планируется представить на Транспортной неделе, а сам проект рассчитан до конца 2027 года.
 
БизнесРОССИЯНижегородская областьЯКУТИЯ
 
 
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