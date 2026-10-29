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В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Поменять летнюю резину на зимнюю по закону необходимо не позднее 1 декабря, но автолюбителям рекомендуется сделать это при достижении среднесуточной температуры | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:25+0300

2026-10-29T15:25+0300

2026-10-29T15:25+0300

бизнес

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поменять летнюю резину на зимнюю по закону необходимо не позднее 1 декабря, но автолюбителям рекомендуется сделать это при достижении среднесуточной температуры плюс пяти-семи градусов Цельсия, сообщил Минтранс России. "Техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль", - говорится в инфографике министерства, представленной в канале на платформе "Макс". Отмечается, что эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает от плюс пяти до плюс семи градусов Цельсия и случаются постоянные заморозки. "Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь", - пояснили в Минтрансе. Кроме того, по законодательству зимние шины могут быть как с шипами, так и без, но обязательно с маркировкой "M+S", "M S" или "M&S", уточнило ведомство.

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