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В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю
В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю
Поменять летнюю резину на зимнюю по закону необходимо не позднее 1 декабря, но автолюбителям рекомендуется сделать это при достижении среднесуточной температуры | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:25+0300
2026-10-29T15:25+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874764821.jpg?1793276715
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поменять летнюю резину на зимнюю по закону необходимо не позднее 1 декабря, но автолюбителям рекомендуется сделать это при достижении среднесуточной температуры плюс пяти-семи градусов Цельсия, сообщил Минтранс России. "Техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль", - говорится в инфографике министерства, представленной в канале на платформе "Макс". Отмечается, что эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает от плюс пяти до плюс семи градусов Цельсия и случаются постоянные заморозки. "Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь", - пояснили в Минтрансе. Кроме того, по законодательству зимние шины могут быть как с шипами, так и без, но обязательно с маркировкой "M+S", "M S" или "M&S", уточнило ведомство.
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40
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бизнес
Бизнес
15:25 29.10.2026
 
В Минтрансе рассказали, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Минтранс: менять летнюю резину на зимнюю нужно не позднее 1 декабря

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поменять летнюю резину на зимнюю по закону необходимо не позднее 1 декабря, но автолюбителям рекомендуется сделать это при достижении среднесуточной температуры плюс пяти-семи градусов Цельсия, сообщил Минтранс России.
"Техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль", - говорится в инфографике министерства, представленной в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает от плюс пяти до плюс семи градусов Цельсия и случаются постоянные заморозки.
"Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь", - пояснили в Минтрансе.
Кроме того, по законодательству зимние шины могут быть как с шипами, так и без, но обязательно с маркировкой "M+S", "M S" или "M&S", уточнило ведомство.
 
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