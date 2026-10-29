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Минцифры сообщило о снижении преступности в сфере кибермошенничества

Минцифры сообщило о снижении преступности в сфере кибермошенничества - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минцифры сообщило о снижении преступности в сфере кибермошенничества

Кибермошенничество и телефонное мошенничество за январь-август текущего года сократилось более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:01+0300

2026-10-29T18:01+0300

2026-10-29T18:01+0300

технологии

россия

казань

максут шадаев

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КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Кибермошенничество и телефонное мошенничество за январь-август текущего года сократилось более чем на 30% в годовом выражении, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на международном форуме Kazan Digital Week. "Пока у нас есть хорошая новость, что преступность в сфере кибермошенничества, телефонного мошенничества, за 8 месяцев 2026 года уменьшилась на больше чем 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого", - заявил Шадаев. Он добавил, что это "минус 150 тысяч преступлений" благодаря всему набору механизмов и мер, которые Минцифры реализует по борьбе с мошенничеством. Международный форум Kazan Digital Week проходит 29-31 октября, проводится в Казани с 2020 года. Это ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, казань, максут шадаев