https://1prime.ru/20261029/mintsifry--874773031.html
Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе"
Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе" - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе"
Минцифры РФ предлагает блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и принадлежащие им сим-карты, завил глава ведомства Максут Шадаев. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:40+0300
2026-10-29T17:40+0300
2026-10-29T17:40+0300
технологии
россия
финансы
максут шадаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874773031.jpg?1793284856
КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и принадлежащие им сим-карты, завил глава ведомства Максут Шадаев. "Сейчас же, когда мессенджер выявляет такие (мошеннические - ред.) случаи, он блокирует аккаунт, и не позволяет дальше мошеннику с этим номером телефона какую-то активность в этом мессенджере проявлять... Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи, причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу", - сказал он на форуме Kazan Digital Week - 2026. Министр отметил, что базовое отличие национальной платформы состоит в том, что она "позволит полностью эту обратную связь реализовать". "Если мы выявили сим-карту мошенника, то сама сим-карта должна быть заблокирована и, возможно, даже должен быть введен период охлаждения, когда этот человек новые сим-карты... оформить не сможет. И это как раз то, что дает нам наша суверенная платформа", - заявил Шадаев.
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технологии, россия, финансы, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Максут Шадаев
Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе"
Шадаев предложил блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и их сим-карты
КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и принадлежащие им сим-карты, завил глава ведомства Максут Шадаев.
"Сейчас же, когда мессенджер выявляет такие (мошеннические - ред.) случаи, он блокирует аккаунт, и не позволяет дальше мошеннику с этим номером телефона какую-то активность в этом мессенджере проявлять... Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи, причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу", - сказал он на форуме Kazan Digital Week - 2026.
Министр отметил, что базовое отличие национальной платформы состоит в том, что она "позволит полностью эту обратную связь реализовать".
"Если мы выявили сим-карту мошенника, то сама сим-карта должна быть заблокирована и, возможно, даже должен быть введен период охлаждения, когда этот человек новые сим-карты... оформить не сможет. И это как раз то, что дает нам наша суверенная платформа", - заявил Шадаев
.