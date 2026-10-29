https://1prime.ru/20261029/mintsifry--874773031.html

Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе"

Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе" - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минцифры предложило блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе"

Минцифры РФ предлагает блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и принадлежащие им сим-карты, завил глава ведомства Максут Шадаев. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:40+0300

2026-10-29T17:40+0300

2026-10-29T17:40+0300

технологии

россия

финансы

максут шадаев

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КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает блокировать не только аккаунты мошенников в "Максе", но и принадлежащие им сим-карты, завил глава ведомства Максут Шадаев. "Сейчас же, когда мессенджер выявляет такие (мошеннические - ред.) случаи, он блокирует аккаунт, и не позволяет дальше мошеннику с этим номером телефона какую-то активность в этом мессенджере проявлять... Но нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи, причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу", - сказал он на форуме Kazan Digital Week - 2026. Министр отметил, что базовое отличие национальной платформы состоит в том, что она "позволит полностью эту обратную связь реализовать". "Если мы выявили сим-карту мошенника, то сама сим-карта должна быть заблокирована и, возможно, даже должен быть введен период охлаждения, когда этот человек новые сим-карты... оформить не сможет. И это как раз то, что дает нам наша суверенная платформа", - заявил Шадаев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, максут шадаев