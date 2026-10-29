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Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов
Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов
Государство, IT-компании и промышленность конкурируют за сильных специалистов, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:56+0300
2026-10-29T13:56+0300
россия
татарстан
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874759493.jpg?1793271414
КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Государство, IT-компании и промышленность конкурируют за сильных специалистов, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков. "За сильных IT-специалистов сегодня конкурируют и государство, и IT-компании, и промышленность. И важно, чтобы у молодых ребят была возможность получить хорошее образование, найти интересную работу и реализовать себя в своем регионе", - сказал он на открытии международного форума "Kazan Digital Week - 2026". Он отметил, что Татарстан много лет остается в числе технологических лидеров страны. По его словам, за этим стоят конкретные результаты - университеты, и IT-парки, и сильные российские компании, и, конечно же, цифровые сервисы для жителей и внедрение технологий на предприятия. "Поддерживать такой темп действительно непросто. Каждый год нужно двигаться дальше, находить новые направления, браться в сложные задачи, придумывать новые вызовы. И республика эту планку держит", - добавил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, татарстан, минцифры
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Минцифры
13:56 29.10.2026
 
Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов

Минцифры: за сильных IT-специалистов конкурируют и государство, и IT-компании

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КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Государство, IT-компании и промышленность конкурируют за сильных специалистов, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков.
"За сильных IT-специалистов сегодня конкурируют и государство, и IT-компании, и промышленность. И важно, чтобы у молодых ребят была возможность получить хорошее образование, найти интересную работу и реализовать себя в своем регионе", - сказал он на открытии международного форума "Kazan Digital Week - 2026".
Он отметил, что Татарстан много лет остается в числе технологических лидеров страны. По его словам, за этим стоят конкретные результаты - университеты, и IT-парки, и сильные российские компании, и, конечно же, цифровые сервисы для жителей и внедрение технологий на предприятия.
"Поддерживать такой темп действительно непросто. Каждый год нужно двигаться дальше, находить новые направления, браться в сложные задачи, придумывать новые вызовы. И республика эту планку держит", - добавил он.
 
РОССИЯТАТАРСТАНМинцифры
 
 
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