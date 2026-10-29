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Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов

Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минцифры: государство и IT-компании конкурируют за сильных специалистов

Государство, IT-компании и промышленность конкурируют за сильных специалистов, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:56+0300

2026-10-29T13:56+0300

2026-10-29T13:56+0300

россия

татарстан

минцифры

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КАЗАНЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Государство, IT-компании и промышленность конкурируют за сильных специалистов, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков. "За сильных IT-специалистов сегодня конкурируют и государство, и IT-компании, и промышленность. И важно, чтобы у молодых ребят была возможность получить хорошее образование, найти интересную работу и реализовать себя в своем регионе", - сказал он на открытии международного форума "Kazan Digital Week - 2026". Он отметил, что Татарстан много лет остается в числе технологических лидеров страны. По его словам, за этим стоят конкретные результаты - университеты, и IT-парки, и сильные российские компании, и, конечно же, цифровые сервисы для жителей и внедрение технологий на предприятия. "Поддерживать такой темп действительно непросто. Каждый год нужно двигаться дальше, находить новые направления, браться в сложные задачи, придумывать новые вызовы. И республика эту планку держит", - добавил он.

татарстан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, татарстан, минцифры