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Минздрав разработал проект программы госгарантий на 2027-2029 годы

Минздрав разработал проект программы госгарантий на 2027-2029 годы - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минздрав разработал проект программы госгарантий на 2027-2029 годы

Минздрав России разработал проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2027-2029 годы, сообщили в пресс-службе ведомства. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:29+0300

2026-10-29T09:29+0300

2026-10-29T09:29+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минздрав России разработал проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2027-2029 годы, сообщили в пресс-службе ведомства. "Минздрав России разработал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", - сообщили журналистам в ведомстве. Проектом предлагается закрепить необходимость обоснования и согласования с Минздравом РФ и ФФОМС изменения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в части нормативов объема медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи. Так, в программу госгарантий предлагается включить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе трансплантацию костного мозга, лечение врожденных пороков клапанов сердца, экзопротезирование нижних конечностей, лекарственную противоопухолевую терапию метастатического рака толстой кишки с применением мРНК вакцины "Онкорна" и TIL-терапию. "В программу предлагается включить отдельную углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий, в которую войдут более 14 исследований и семь приемов врачей", - добавили в пресс-службе. Кроме того, проектом предлагается увеличить объемы медпомощи по профилю "онкология", а также для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Проектом предлагается закрепить необходимость обоснования и согласования с Минздравом РФ и ФФОМС изменения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в части нормативов объема медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

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общество , здоровье, минздрав, россия