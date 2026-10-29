https://1prime.ru/20261029/mishustin-874769420.html
Мишустин призвал расширять линейку отечественного софта
Мишустин призвал расширять линейку отечественного софта - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал расширять линейку отечественного софта
Линейку отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем необходимо динамично расширять, особенно в текущих условиях с внешними... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:35+0300
2026-10-29T16:35+0300
2026-10-29T16:35+0300
технологии
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769420.jpg?1793280953
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Линейку отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем необходимо динамично расширять, особенно в текущих условиях с внешними ограничениями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума "Kazan Digital Week - 2026".
Он подчеркнул, что внедрение цифровых решений является ключевым направлением в обеспечении индустриального и национального суверенитета.
"Для активного освоения нового технологического уклада, достижения лидерства необходимы профессионалы с высоким уровнем компетенций. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями, создаются центры цифрового образования", - добавил премьер.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал расширять линейку отечественного софта
Мишустин призвал расширять линейку отечественного программного обеспечения
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Линейку отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем необходимо динамично расширять, особенно в текущих условиях с внешними ограничениями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума "Kazan Digital Week - 2026".
Он подчеркнул, что внедрение цифровых решений является ключевым направлением в обеспечении индустриального и национального суверенитета.
"Для активного освоения нового технологического уклада, достижения лидерства необходимы профессионалы с высоким уровнем компетенций. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями, создаются центры цифрового образования", - добавил премьер.