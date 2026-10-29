https://1prime.ru/20261029/mishustin-874769572.html

Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России

Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России - 29.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России

Выручка аккредитованных IT-компаний в России по итогам первого полугодия составила шесть триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:38+0300

2026-10-29T16:38+0300

2026-10-29T16:38+0300

технологии

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка аккредитованных IT-компаний в России по итогам первого полугодия составила шесть триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026. "По итогам прошлого года выручка аккредитованных IT-компаний приблизилась к восьми триллионам рублей, что практически в полтора раза больше предыдущего периода. И продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев текущего года этот показатель составил уже шесть триллионов рублей", - сказал Мишустин. Он также отметил, что расширяется и реестр отечественного софта, а число зарегистрированных российских решений исчисляется десятками тысяч. "Наши предприятия и госкорпорации все чаще используют их в ключевых секторах экономики. Это крайне важно, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, оптимизировать производственные процессы", - добавил глава правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, михаил мишустин