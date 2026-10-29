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Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России
Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России
Выручка аккредитованных IT-компаний в России по итогам первого полугодия составила шесть триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:38+0300
2026-10-29T16:38+0300
технологии
россия
финансы
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769572.jpg?1793281139
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка аккредитованных IT-компаний в России по итогам первого полугодия составила шесть триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026. "По итогам прошлого года выручка аккредитованных IT-компаний приблизилась к восьми триллионам рублей, что практически в полтора раза больше предыдущего периода. И продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев текущего года этот показатель составил уже шесть триллионов рублей", - сказал Мишустин. Он также отметил, что расширяется и реестр отечественного софта, а число зарегистрированных российских решений исчисляется десятками тысяч. "Наши предприятия и госкорпорации все чаще используют их в ключевых секторах экономики. Это крайне важно, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, оптимизировать производственные процессы", - добавил глава правительства.
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технологии, россия, финансы, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
16:38 29.10.2026
 
Мишустин рассказал о выручке аккредитованных IT-компаний в России

Мишустин: выручка аккредитованных IT-компаний в России составила шесть триллионов рублей

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка аккредитованных IT-компаний в России по итогам первого полугодия составила шесть триллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week - 2026.
"По итогам прошлого года выручка аккредитованных IT-компаний приблизилась к восьми триллионам рублей, что практически в полтора раза больше предыдущего периода. И продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев текущего года этот показатель составил уже шесть триллионов рублей", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что расширяется и реестр отечественного софта, а число зарегистрированных российских решений исчисляется десятками тысяч.
"Наши предприятия и госкорпорации все чаще используют их в ключевых секторах экономики. Это крайне важно, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, оптимизировать производственные процессы", - добавил глава правительства.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыМихаил Мишустин
 
 
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