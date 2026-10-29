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Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
недвижимость
михаил мишустин
ирек файзуллин
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769795.jpg?1793281322
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон. На заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Сергей Цивилев доложили о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному и осенне-зимнему сезону. "Нужно сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев, от этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. Ну а главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", - сказал Мишустин.
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40
192
40
недвижимость, михаил мишустин, ирек файзуллин, сергей цивилев
Недвижимость, Михаил Мишустин, Ирек Файзуллин, Сергей Цивилев
16:42 29.10.2026
 
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев

Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон.
На заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Сергей Цивилев доложили о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному и осенне-зимнему сезону.
"Нужно сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев, от этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. Ну а главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", - сказал Мишустин.
 
НедвижимостьМихаил МишустинИрек ФайзуллинСергей Цивилев
 
 
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