https://1prime.ru/20261029/mishustin-874769795.html

Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев

Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев - 29.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:42+0300

2026-10-29T16:42+0300

2026-10-29T16:42+0300

недвижимость

михаил мишустин

ирек файзуллин

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон. На заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Сергей Цивилев доложили о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному и осенне-зимнему сезону. "Нужно сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев, от этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. Ну а главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", - сказал Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, михаил мишустин, ирек файзуллин, сергей цивилев