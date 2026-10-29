https://1prime.ru/20261029/mishustin-874769795.html
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
недвижимость
михаил мишустин
ирек файзуллин
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон.
На заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Сергей Цивилев доложили о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному и осенне-зимнему сезону.
"Нужно сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев, от этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. Ну а главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", - сказал Мишустин.
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недвижимость, михаил мишустин, ирек файзуллин, сергей цивилев
Недвижимость, Михаил Мишустин, Ирек Файзуллин, Сергей Цивилев
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев
Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сделать все, чтобы системы ЖКХ работали без сбоев в отопительный сезон.
На заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин и министр энергетики Сергей Цивилев доложили о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному и осенне-зимнему сезону.
"Нужно сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев, от этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. Ну а главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", - сказал Мишустин.