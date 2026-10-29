https://1prime.ru/20261029/mishustin-874771745.html
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону
Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца). | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:03+0300
2026-10-29T17:03+0300
2026-10-29T17:03+0300
михаил мишустин
владимир путин
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Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца).
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства.
"Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.
Он упомянул, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в России ремонтируют и строят новые инженерные сооружения, включая котельные, насосные станции, водопроводные и тепловые коммуникации. Всего в этом году было создано или отремонтировано около 250 таких объектов, а для повышения их надежности применяли современные материалы, технологии и цифровые инструменты.
Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были сформированы резервные объемы дизельного топлива, мазута и угля, чтобы предприятия электроэнергетики и ЖКХ были готовы к пиковым нагрузкам, добавил глава кабмина.
"Крайне важно, чтобы они работали без перебоев в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах, которые случаются у нас довольно часто. Это в равной степени относится ко всем российским субъектам, включая приграничные и новые регионы, где проводился целый комплекс мероприятий, чтобы создать дополнительный запас прочности специализированных компаний для прохождения зимнего периода", - подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, владимир путин
Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону
Мишустин: отопительный сезон начался в большинстве регионов России
Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца).
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства.
"Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.
Он упомянул, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в России ремонтируют и строят новые инженерные сооружения, включая котельные, насосные станции, водопроводные и тепловые коммуникации. Всего в этом году было создано или отремонтировано около 250 таких объектов, а для повышения их надежности применяли современные материалы, технологии и цифровые инструменты.
Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были сформированы резервные объемы дизельного топлива, мазута и угля, чтобы предприятия электроэнергетики и ЖКХ были готовы к пиковым нагрузкам, добавил глава кабмина.
"Крайне важно, чтобы они работали без перебоев в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах, которые случаются у нас довольно часто. Это в равной степени относится ко всем российским субъектам, включая приграничные и новые регионы, где проводился целый комплекс мероприятий, чтобы создать дополнительный запас прочности специализированных компаний для прохождения зимнего периода", - подчеркнул Мишустин.