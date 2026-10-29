Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/mishustin-874771745.html
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону
Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца). | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:03+0300
2026-10-29T17:03+0300
михаил мишустин
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874771745.jpg?1793282603
Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца). МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства. "Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин. Он упомянул, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в России ремонтируют и строят новые инженерные сооружения, включая котельные, насосные станции, водопроводные и тепловые коммуникации. Всего в этом году было создано или отремонтировано около 250 таких объектов, а для повышения их надежности применяли современные материалы, технологии и цифровые инструменты. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были сформированы резервные объемы дизельного топлива, мазута и угля, чтобы предприятия электроэнергетики и ЖКХ были готовы к пиковым нагрузкам, добавил глава кабмина. "Крайне важно, чтобы они работали без перебоев в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах, которые случаются у нас довольно часто. Это в равной степени относится ко всем российским субъектам, включая приграничные и новые регионы, где проводился целый комплекс мероприятий, чтобы создать дополнительный запас прочности специализированных компаний для прохождения зимнего периода", - подчеркнул Мишустин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, владимир путин
Михаил Мишустин, Владимир Путин
17:03 29.10.2026
 
Мишустин рассказал о подготовке к осенне-зимнему сезону

Мишустин: отопительный сезон начался в большинстве регионов России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Добавлены высказывания Мишустина (после третьего абзаца).
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства.
"Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.
Он упомянул, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в России ремонтируют и строят новые инженерные сооружения, включая котельные, насосные станции, водопроводные и тепловые коммуникации. Всего в этом году было создано или отремонтировано около 250 таких объектов, а для повышения их надежности применяли современные материалы, технологии и цифровые инструменты.
Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были сформированы резервные объемы дизельного топлива, мазута и угля, чтобы предприятия электроэнергетики и ЖКХ были готовы к пиковым нагрузкам, добавил глава кабмина.
"Крайне важно, чтобы они работали без перебоев в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах, которые случаются у нас довольно часто. Это в равной степени относится ко всем российским субъектам, включая приграничные и новые регионы, где проводился целый комплекс мероприятий, чтобы создать дополнительный запас прочности специализированных компаний для прохождения зимнего периода", - подчеркнул Мишустин.
 
Михаил МишустинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала