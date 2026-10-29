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В Молдавии фермеры вышли на протест с тракторами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии фермеры вышли на протест с тракторами
В Молдавии фермеры вышли на протест с тракторами - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Молдавии фермеры вышли на протест с тракторами
Фермеры трех районов Молдавии вышли на протест с тракторами, требуя ограничить импорт украинского зерна, сообщает телеканал "Первый в Молдове". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:23+0300
2026-10-29T13:23+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
молдавия
украина
киев
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КИШИНЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Фермеры трех районов Молдавии вышли на протест с тракторами, требуя ограничить импорт украинского зерна, сообщает телеканал "Первый в Молдове". Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. Ассоциация "Сила фермеров" потребовала от властей пересмотреть это положение, иначе аграрии выйдут на протесты с тракторами. "Протесты фермеров охватили уже три района Молдовы. К акции протеста аграриев Фалештского района присоединились фермеры Криулянского и Хынчештского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения. Поясняется, что аграрии вышли на акцию протеста, требуя от парламента продлить механизм лицензирования импорта зерновых культур. "Фермеры также настаивают на изменении законодательства, чтобы правительство могло самостоятельно продлевать ограничения на импорт без необходимости каждый раз принимать отдельный закон в парламенте", - отмечается в сообщении. Власти Молдавии впервые ввели временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур осенью 2023 года для защиты рынка от неконтролируемого ввоза дешевой продукции с Украины. При этом в понедельник премьер-министр республики Василий Тофан в ходе визита в Киев сообщил о предоставлении 50-процентной скидки на тарифы железнодорожного транзита для украинских товаров через территорию Молдавии.
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сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия, украина, киев
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Киев
13:23 29.10.2026
 
В Молдавии фермеры вышли на протест с тракторами

"Первый в Молдове": фермеры трех районов Молдавии вышли на протест с тракторами

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КИШИНЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Фермеры трех районов Молдавии вышли на протест с тракторами, требуя ограничить импорт украинского зерна, сообщает телеканал "Первый в Молдове".
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. Ассоциация "Сила фермеров" потребовала от властей пересмотреть это положение, иначе аграрии выйдут на протесты с тракторами.
"Протесты фермеров охватили уже три района Молдовы. К акции протеста аграриев Фалештского района присоединились фермеры Криулянского и Хынчештского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
Поясняется, что аграрии вышли на акцию протеста, требуя от парламента продлить механизм лицензирования импорта зерновых культур.
"Фермеры также настаивают на изменении законодательства, чтобы правительство могло самостоятельно продлевать ограничения на импорт без необходимости каждый раз принимать отдельный закон в парламенте", - отмечается в сообщении.
Власти Молдавии впервые ввели временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур осенью 2023 года для защиты рынка от неконтролируемого ввоза дешевой продукции с Украины. При этом в понедельник премьер-министр республики Василий Тофан в ходе визита в Киев сообщил о предоставлении 50-процентной скидки на тарифы железнодорожного транзита для украинских товаров через территорию Молдавии.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаМОЛДАВИЯУКРАИНАКиев
 
 
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