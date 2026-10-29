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Индекс Мосбиржи обновил максимумы: что дальше? - 29.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261029/mosbirzha-874740388.html
Индекс Мосбиржи обновил максимумы: что дальше?
Индекс Мосбиржи обновил максимумы: что дальше? - 29.10.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи обновил максимумы: что дальше?
Индекс Мосбиржи накануне опять обновил максимумы лета, в моменте было над 2543 пункта, а потом снова откатил в рамках актуального аптренда. Технически после... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:58+0300
2026-10-29T09:58+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
акции
россия
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне опять обновил максимумы лета, в моменте было над 2543 пункта, а потом снова откатил в рамках актуального аптренда. Технически после ралли вероятен боковик для снятия перегретости — октябрь для бенчмарка может закрыться в диапазоне 2500–2550 пунктов. В ноябре при развитии геополитического процесса — ожидается трехсторонний саммит РФ, США и Украины — индекс способен направиться выше области сопротивления 2550 пунктов.Сильнее рынка в среду — акции АФК "Система" с +4%, курс обновил максимумы осени, было по 8,35 рубля. Фактор роста — ожидания снижения долговой нагрузки корпорации через продажу части пакетов акций "дочек". Поддержка теперь на 8 рублей, а долгосрочные целевые по 10 рублей.Намного хуже рынка — акции МГКЛ (Мосгорломбарда) еще -10%. С начала недели и по закрытию среды было уже -33%, а сегодня утром еще -20%, и провал курса приближается к 50%, а цена ниже 1 рубля. Фактор распродаж — налоговые претензии к "дочкам" корпорации. Неопределенность высокая, спекуляций много, 10 ноября состоятся слушания по иску ФНС, и до этого времени рынок может быть в очень сильном напряжении.Рубль завершает октябрь уверенным укреплением — курсы инвалют потеряли до 5% и упали на круглые уровни: доллар был вблизи 80, евро по 90, а юань тестировал 12. Факторы крепости нацвалюты в октябре: позитивная геополитика, ралли нефти и газа, пауза ЦБ по ставке. В ноябре рубль обычно дешевеет, тем более что курсы инвалют на фоне падения стали технически перепроданы, а поэтому ориентиры на будущий месяц: доллар может к 82, евро — на 92, юань — до 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, акции, россия
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ
09:58 29.10.2026
 
Индекс Мосбиржи обновил максимумы: что дальше?

Зельцер: в ноябре индекс Мосбиржи может направиться выше 2550 пунктов

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне опять обновил максимумы лета, в моменте было над 2543 пункта, а потом снова откатил в рамках актуального аптренда. Технически после ралли вероятен боковик для снятия перегретости — октябрь для бенчмарка может закрыться в диапазоне 2500–2550 пунктов. В ноябре при развитии геополитического процесса — ожидается трехсторонний саммит РФ, США и Украины — индекс способен направиться выше области сопротивления 2550 пунктов.
Сильнее рынка в среду — акции АФК "Система" с +4%, курс обновил максимумы осени, было по 8,35 рубля. Фактор роста — ожидания снижения долговой нагрузки корпорации через продажу части пакетов акций "дочек". Поддержка теперь на 8 рублей, а долгосрочные целевые по 10 рублей.
Намного хуже рынка — акции МГКЛ (Мосгорломбарда) еще -10%. С начала недели и по закрытию среды было уже -33%, а сегодня утром еще -20%, и провал курса приближается к 50%, а цена ниже 1 рубля. Фактор распродаж — налоговые претензии к "дочкам" корпорации. Неопределенность высокая, спекуляций много, 10 ноября состоятся слушания по иску ФНС, и до этого времени рынок может быть в очень сильном напряжении.
Рубль завершает октябрь уверенным укреплением — курсы инвалют потеряли до 5% и упали на круглые уровни: доллар был вблизи 80, евро по 90, а юань тестировал 12. Факторы крепости нацвалюты в октябре: позитивная геополитика, ралли нефти и газа, пауза ЦБ по ставке. В ноябре рубль обычно дешевеет, тем более что курсы инвалют на фоне падения стали технически перепроданы, а поэтому ориентиры на будущий месяц: доллар может к 82, евро — на 92, юань — до 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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