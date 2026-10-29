https://1prime.ru/20261029/mosbirzha-874750392.html

Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи

Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи - 29.10.2026, ПРАЙМ

Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение, но пока удерживается выше круглого уровня в 2500 пунктов по основному индексу. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:09+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение, но пока удерживается выше круглого уровня в 2500 пунктов по основному индексу. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.49 мск снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 2 502,95 пункта. В частности, заметно дешевеют акции "Полюса" (-4%), "Русагро" (-2,4%), ЮГК (-3,3%). Дорожают акции "Озона" (+1%), Московской биржи (+1%), "Совкомфлота" (+0,4%). В отсутствие поддерживающих новостей и без роста цен на нефть преобладание продаж на рынке может сохраниться, что приведет к тестированию индексом Мосбиржи поддержки на уровне 2500 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Инвесторы продолжат фиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям. При этом пока текущую динамику мы оцениваем как коррекцию, не видим существенных факторов, способных привести к переходу рынка к полноценному снижению", - заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мосбиржа, рынок, россия, акции