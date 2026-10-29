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Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи
Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи - 29.10.2026, ПРАЙМ
Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи
Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение, но пока удерживается выше круглого уровня в 2500 пунктов по основному индексу. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:09+0300
2026-10-29T12:09+0300
экономика
мосбиржа
рынок
россия
акции
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874750392.jpg?1793264993
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение, но пока удерживается выше круглого уровня в 2500 пунктов по основному индексу. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.49 мск снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 2 502,95 пункта. В частности, заметно дешевеют акции "Полюса" (-4%), "Русагро" (-2,4%), ЮГК (-3,3%). Дорожают акции "Озона" (+1%), Московской биржи (+1%), "Совкомфлота" (+0,4%). В отсутствие поддерживающих новостей и без роста цен на нефть преобладание продаж на рынке может сохраниться, что приведет к тестированию индексом Мосбиржи поддержки на уровне 2500 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Инвесторы продолжат фиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям. При этом пока текущую динамику мы оцениваем как коррекцию, не видим существенных факторов, способных привести к переходу рынка к полноценному снижению", - заключает он.
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мосбиржа, рынок, россия, акции
Экономика, Мосбиржа, Рынок, РОССИЯ, Акции
12:09 29.10.2026
 
Тестирование 2500 пунктов: аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи

Зварич: факторов, способных привести к переходу рынка акций к полноценному снижению, нет

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение, но пока удерживается выше круглого уровня в 2500 пунктов по основному индексу.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.49 мск снижается на 0,93% относительно предыдущего закрытия, до 2 502,95 пункта.
В частности, заметно дешевеют акции "Полюса" (-4%), "Русагро" (-2,4%), ЮГК (-3,3%). Дорожают акции "Озона" (+1%), Московской биржи (+1%), "Совкомфлота" (+0,4%).
В отсутствие поддерживающих новостей и без роста цен на нефть преобладание продаж на рынке может сохраниться, что приведет к тестированию индексом Мосбиржи поддержки на уровне 2500 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Инвесторы продолжат фиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям. При этом пока текущую динамику мы оцениваем как коррекцию, не видим существенных факторов, способных привести к переходу рынка к полноценному снижению", - заключает он.
 
ЭкономикаМосбиржаРынокРОССИЯАкции
 
 
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