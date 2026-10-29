https://1prime.ru/20261029/mosbirzha-874778281.html
Российский рынок акций в четверг упал на 1,35%
Российский рынок акций в четверг упал на 1,35% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг упал на 1,35%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:09+0300
2026-10-29T19:09+0300
2026-10-29T19:09+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874778281.jpg?1793290170
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,35% - до 2492,38 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в четверг упал на 1,35%
Мосбиржа: рынок акций РФ в основную торговую сессию упал на 1,35%