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Юрист рассказал о схемах мошенников в преддверии Дня народного единства

Юрист рассказал о схемах мошенников в преддверии Дня народного единства - 29.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал о схемах мошенников в преддверии Дня народного единства

Мошенники в преддверии Дня народного единства рассылают сообщения о фальшивых госвыплатах, праздничных пособиях и фиктивных патриотических сборах, рассказал РИА | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:05+0300

2026-10-29T09:05+0300

2026-10-29T09:05+0300

мошенничество

общество

ассоциация юристов россии

мошенники

россия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Дня народного единства рассылают сообщения о фальшивых госвыплатах, праздничных пособиях и фиктивных патриотических сборах, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. "Одна из наиболее опасных схем — фиктивные государственные выплаты. Гражданам направляют сообщения о якобы положенных каждому праздничных пособиях, компенсациях или денежных подарках. Для получения денег предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету, указать данные банковской карты либо сообщить код из СМС. Подобные действия могут привести к хищению денежных средств или получению доступа к личным кабинетам", - сказал Курбаков. Он отметил, что также аферисты создают поддельные сайты государственных органов и банков. Такие ресурсы копируют оформление официальных порталов, используют логотипы и официально звучащие формулировки, поэтому необходимо игнорировать сомнительные ссылки и проверять информацию через уполномоченные органы. Кроме того, в преддверии праздника мошенники организуют фиктивные благотворительные и патриотические сборы. Под видом помощи нуждающимся, поддержки общественных инициатив или организации праздничных мероприятий они собирают деньги на несуществующие цели. Также, по словам юриста, гражданам предлагают приобрести билеты на концерты и фестивали по привлекательным ценам, обещают подарки или сообщают о выигрыше. Затем требуют внести предоплату, комиссию или сообщить данные банковской карты. "Злоумышленники могут использовать взломанные аккаунты знакомых, рассылать поддельные поздравления, распространять вредоносные ссылки или просить срочно перевести деньги", - добавил Курбаков. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ассоциация юристов россии, мошенники, россия