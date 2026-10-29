https://1prime.ru/20261029/moshenniki-874737534.html

МВД сообщило о мошеннической схеме с якобы отменой скрытой онлайн-подписки

МВД сообщило о мошеннической схеме с якобы отменой скрытой онлайн-подписки - 29.10.2026, ПРАЙМ

МВД сообщило о мошеннической схеме с якобы отменой скрытой онлайн-подписки

Мошенники рассылают россиянам уведомления о якобы подключенной скрытой подписке на онлайн-сервис, а для ее "отмены" просят перейти по фишинговой ссылке,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:11+0300

2026-10-29T09:11+0300

2026-10-29T09:12+0300

мошенничество

технологии

общество

россия

мвд

мошенники

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам уведомления о якобы подключенной скрытой подписке на онлайн-сервис, а для ее "отмены" просят перейти по фишинговой ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На ваш телефон поступает тревожное уведомление о том, что якобы подключена скрытая подписка на онлайн-сервис. Чтобы "отменить" ее и избежать списания денег, мошенники предлагают перейти по ссылке из сообщения, которая на самом деле является фишинговой", - говорится в сообщении. На открывшейся странице аферисты просят пользователя ввести код из СМС для завершения процедуры "отмены". Правоохранители добавили, что спустя некоторое время на телефон жертве начинают приходить уведомления от якобы техподдержки портала "Госуслуги", в которых рекомендуется связаться по указанному номеру - на самом деле он принадлежит мошенническому кол-центру. Кроме того, как отмечают правоохранители, в течение нескольких минут гражданин получает сообщения, в которых злоумышленники утверждают, что располагают сведениями о его месте жительства и банковских счетах - на него оказывают психологическое давление, склоняя к звонку. "Если на ваш телефон поступило подобное уведомление, необходимо прекратить общение. Не вступайте в диалог с собеседниками, закройте вкладку в браузере и поменяйте пароли в важных приложениях", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, мвд, мошенники