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Москва выставила на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Москва выставила на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского
Москва выставила на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского - 29.10.2026, ПРАЙМ
Москва выставила на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского
Нежилое здание в Комплексе доходных домов А.И. Архангельского с земельным участком в центре Москвы выставили на открытые торги, сообщил РИА Новости руководитель | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:04+0300
2026-10-29T11:04+0300
недвижимость
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нежилое здание в Комплексе доходных домов А.И. Архангельского с земельным участком в центре Москвы выставили на открытые торги, сообщил РИА Новости руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его словам, предприниматели приобретают на торгах отдельно стоящие нежилые здания как для размещения собственного бизнеса, так и для сдачи площадей в аренду. В обеих стратегиях важную роль играют расположение недвижимости и ее транспортная доступность. "Особенно привлекательны с этой точки зрения объекты в центре города. Например, сейчас интерес для бизнеса может представлять здание площадью 634,4 квадратных метра с земельным участком в Мещанском районе — на Неглинной улице. Объект находится рядом со станцией метро "Трубная" и имеет свободное назначение, что делает его подходящим для организации практически любых видов коммерческой деятельности", — отметил Пуртов. Он добавил, что здание находится на Неглинной улице и относится к комплексу доходных домов А.И. Архангельского. Реализуемый вместе с ним земельный участок, площадь которого составляет 396 квадратных метров, расположен в границах территории объектов археологического наследия федерального значения.
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192
40
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4.7
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недвижимость, бизнес, общество , москва
Недвижимость, Бизнес, Общество , МОСКВА
11:04 29.10.2026
 
Москва выставила на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского

В центре Москвы выставили на торги здание в комплексе доходных домов Архангельского

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нежилое здание в Комплексе доходных домов А.И. Архангельского с земельным участком в центре Москвы выставили на открытые торги, сообщил РИА Новости руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, предприниматели приобретают на торгах отдельно стоящие нежилые здания как для размещения собственного бизнеса, так и для сдачи площадей в аренду. В обеих стратегиях важную роль играют расположение недвижимости и ее транспортная доступность.
"Особенно привлекательны с этой точки зрения объекты в центре города. Например, сейчас интерес для бизнеса может представлять здание площадью 634,4 квадратных метра с земельным участком в Мещанском районе — на Неглинной улице. Объект находится рядом со станцией метро "Трубная" и имеет свободное назначение, что делает его подходящим для организации практически любых видов коммерческой деятельности", — отметил Пуртов.
Он добавил, что здание находится на Неглинной улице и относится к комплексу доходных домов А.И. Архангельского. Реализуемый вместе с ним земельный участок, площадь которого составляет 396 квадратных метров, расположен в границах территории объектов археологического наследия федерального значения.
 
НедвижимостьБизнесОбществоМОСКВА
 
 
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