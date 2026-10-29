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Telegram грозит штраф в 16 млн руб за неудаление запрещенной информации
Telegram грозит штраф в 16 млн руб за неудаление запрещенной информации - 29.10.2026, ПРАЙМ
Telegram грозит штраф в 16 млн руб за неудаление запрещенной информации
Столичный суд зарегистрировал четыре административных протокола в отношении Telegram за неудаление запрещенной информации, компании грозит штраф до 16 миллионов | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:18+0300
2026-10-29T20:18+0300
2026-10-29T20:26+0300
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telegram
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Столичный суд зарегистрировал четыре административных протокола в отношении Telegram за неудаление запрещенной информации, компании грозит штраф до 16 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что 3 ноября московский суд рассмотрит сразу четыре протокола в отношении Telegram за неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому из них предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до четырех миллионов рублей. Telegram Messenger Inc. ранее неоднократно привлекали к административной ответственности в России за неудаление запрещенной информации и неисполнение обязанностей владельца социальной сети.
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технологии, telegram
Telegram грозит штраф в 16 млн руб за неудаление запрещенной информации
Суд зарегистрировал 4 протокола в отношении Telegram за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Столичный суд зарегистрировал четыре административных протокола в отношении Telegram за неудаление запрещенной информации, компании грозит штраф до 16 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 3 ноября московский суд рассмотрит сразу четыре протокола в отношении Telegram за неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому из них предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до четырех миллионов рублей.
Telegram Messenger Inc. ранее неоднократно привлекали к административной ответственности в России за неудаление запрещенной информации и неисполнение обязанностей владельца социальной сети.