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Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин

Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ

Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин

Африканские производители могут продавать свои товары в Москве через электронные площадки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:40+0300

2026-10-29T21:40+0300

2026-10-29T21:40+0300

бизнес

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африканский союз

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африканские производители могут продавать свои товары в Москве через электронные площадки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. "Наши торговые площадки электронные, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. И так далее, и так далее. Здесь есть что предложить", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

москва

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бизнес, россия, москва, бурунди, африка, владимир путин, африканский союз