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Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин
Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Производители Африки могут продавать товары в Москве через электронные площадки - Путин
Африканские производители могут продавать свои товары в Москве через электронные площадки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:40+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африканские производители могут продавать свои товары в Москве через электронные площадки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Наши торговые площадки электронные, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. И так далее, и так далее. Здесь есть что предложить", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Бурунди, АФРИКА, Владимир Путин, Африканский союз
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африканские производители могут продавать свои товары в Москве через электронные площадки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Наши торговые площадки электронные, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. И так далее, и так далее. Здесь есть что предложить", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.