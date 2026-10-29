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В Мозамбике заинтересовались опытом России в транспортной инфраструктуре - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Мозамбике заинтересовались опытом России в транспортной инфраструктуре
В Мозамбике заинтересовались опытом России в транспортной инфраструктуре - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Мозамбике заинтересовались опытом России в транспортной инфраструктуре
Мозамбик заинтересован в том опыте, который Россия накопила в сфере строительства транспортной инфраструктуры, рассказал мозамбикский министр транспорта и... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:02+0300
2026-10-29T11:12+0300
бизнес
россия
мозамбик
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мозамбик заинтересован в том опыте, который Россия накопила в сфере строительства транспортной инфраструктуры, рассказал мозамбикский министр транспорта и логистики Жоао Жорже Матломбе. Выступая на саммите Россия-Африка, он отметил, что Мозамбик стремится развивать такую транспортную инфраструктуру, как, например, железные дороги. "Мы хотели бы попросить у России кое-что очень важное - передачу опыта", - сказал о на сессии "Транспортное партнерство Россия-Африка: стратегия, технологии, кадры". По словам министра, просто строительство инфраструктуры бессмысленно без соответствующего опыта в этой сфере. "Считаем, что у России уже есть такой опыт", - подчеркнул он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, мозамбик, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОЗАМБИК, МОСКВА
11:02 29.10.2026 (обновлено: 11:12 29.10.2026)
 
В Мозамбике заинтересовались опытом России в транспортной инфраструктуре

Матломбе: Мозамбик заинтересован в опыте России в сфере транспортной инфраструктуры

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мозамбик заинтересован в том опыте, который Россия накопила в сфере строительства транспортной инфраструктуры, рассказал мозамбикский министр транспорта и логистики Жоао Жорже Матломбе.
Выступая на саммите Россия-Африка, он отметил, что Мозамбик стремится развивать такую транспортную инфраструктуру, как, например, железные дороги.
"Мы хотели бы попросить у России кое-что очень важное - передачу опыта", - сказал о на сессии "Транспортное партнерство Россия-Африка: стратегия, технологии, кадры".
По словам министра, просто строительство инфраструктуры бессмысленно без соответствующего опыта в этой сфере.
"Считаем, что у России уже есть такой опыт", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
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