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Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта
Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта
Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:10+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному партнерству, анонсировал подписание соглашения с Мозамбиком. "Хотел бы поблагодарить министра транспорта Мозамбика за прием нашей делегации, за возможность ознакомиться с портами, транспортной инфраструктурой Мозамбика. Очень интересная логистическая страна, находится на очень важном пути, и мы планируем очень серьезное подписать соглашение с Мозамбиком", - сказал Левитин во время своего выступления. Он подчеркнул, что за последние годы произошли изменения логистических цепочек и маршрутов. "Нет той стабильности, которая была еще несколько лет тому назад, и поэтому Африка становится центром логистического ядра между странами Европы, США и странами Глобального юга. И поэтому Российская Федерация видит свое стратегическое направление транспортной логистики - это закрепление на африканском континенте", - добавил Левитин. По его словам, российская сторона заинтересована в портах восточной части Африки, поскольку они соединяют те логистические цепочки, которые идут из Российской Федерации в страны Глобального юга. "У России есть компетенции по морским портам, по железнодорожным, автомобильным коммуникациям, по созданию сухих портов. Я думаю, что интерес… должен быть выстроен именно для того, чтобы взаимодействовать со странами Африки по логистике", - заключил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, мировая экономика, африка, мозамбик, европа, игорь левитин
Бизнес, Мировая экономика, АФРИКА, МОЗАМБИК, ЕВРОПА, Игорь Левитин
Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта
Левитин анонсировал подписание соглашения с Мозамбиком в сфере транспорта
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному партнерству, анонсировал подписание соглашения с Мозамбиком.
"Хотел бы поблагодарить министра транспорта Мозамбика за прием нашей делегации, за возможность ознакомиться с портами, транспортной инфраструктурой Мозамбика. Очень интересная логистическая страна, находится на очень важном пути, и мы планируем очень серьезное подписать соглашение с Мозамбиком", - сказал Левитин во время своего выступления.
Он подчеркнул, что за последние годы произошли изменения логистических цепочек и маршрутов.
"Нет той стабильности, которая была еще несколько лет тому назад, и поэтому Африка становится центром логистического ядра между странами Европы, США и странами Глобального юга. И поэтому Российская Федерация видит свое стратегическое направление транспортной логистики - это закрепление на африканском континенте", - добавил Левитин.
По его словам, российская сторона заинтересована в портах восточной части Африки, поскольку они соединяют те логистические цепочки, которые идут из Российской Федерации в страны Глобального юга.
"У России есть компетенции по морским портам, по железнодорожным, автомобильным коммуникациям, по созданию сухих портов. Я думаю, что интерес… должен быть выстроен именно для того, чтобы взаимодействовать со странами Африки по логистике", - заключил он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.