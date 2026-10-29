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Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта

Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Мозамбик подпишут соглашение о партнерстве в сфере транспорта

Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:10+0300

2026-10-29T11:10+0300

2026-10-29T11:10+0300

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мировая экономика

африка

мозамбик

европа

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на сессии форума Россия-Африка, посвященной транспортному партнерству, анонсировал подписание соглашения с Мозамбиком. "Хотел бы поблагодарить министра транспорта Мозамбика за прием нашей делегации, за возможность ознакомиться с портами, транспортной инфраструктурой Мозамбика. Очень интересная логистическая страна, находится на очень важном пути, и мы планируем очень серьезное подписать соглашение с Мозамбиком", - сказал Левитин во время своего выступления. Он подчеркнул, что за последние годы произошли изменения логистических цепочек и маршрутов. "Нет той стабильности, которая была еще несколько лет тому назад, и поэтому Африка становится центром логистического ядра между странами Европы, США и странами Глобального юга. И поэтому Российская Федерация видит свое стратегическое направление транспортной логистики - это закрепление на африканском континенте", - добавил Левитин. По его словам, российская сторона заинтересована в портах восточной части Африки, поскольку они соединяют те логистические цепочки, которые идут из Российской Федерации в страны Глобального юга. "У России есть компетенции по морским портам, по железнодорожным, автомобильным коммуникациям, по созданию сухих портов. Я думаю, что интерес… должен быть выстроен именно для того, чтобы взаимодействовать со странами Африки по логистике", - заключил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, мировая экономика, африка, мозамбик, европа, игорь левитин