https://1prime.ru/20261029/mozambik-874763542.html
В Мозамбике рассказали о политике России в Африке
В Мозамбике рассказали о политике России в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Мозамбике рассказали о политике России в Африке
Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, ведет в Африке особую политику экономического партнерства, направленную на создание добавленной стоимости, | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:57+0300
2026-10-29T14:57+0300
2026-10-29T14:57+0300
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мировая экономика
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, ведет в Африке особую политику экономического партнерства, направленную на создание добавленной стоимости, считает мозамбикский министр транспорта и логистики Жоао Жорже Матломбе.
"Думаю, все очень просто. Подход президента Путина - это добавлять стоимость. Не просто добывать минеральные ресурсы (из стран Африки - ред.), а сначала обрабатывать их", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка, отвечая на вопрос об отличии российской политики от подхода других игроков.
Министр отметил, что именно этот подход делает Россию привлекательным партнером для разных стран Африки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, мировая экономика, африка, москва, владимир путин
Бизнес, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
В Мозамбике рассказали о политике России в Африке
Мозамбикский министр Матломбе: Россия ведет в Африке политику экономического партнерства
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, ведет в Африке особую политику экономического партнерства, направленную на создание добавленной стоимости, считает мозамбикский министр транспорта и логистики Жоао Жорже Матломбе.
"Думаю, все очень просто. Подход президента Путина - это добавлять стоимость. Не просто добывать минеральные ресурсы (из стран Африки - ред.), а сначала обрабатывать их", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка, отвечая на вопрос об отличии российской политики от подхода других игроков.
Министр отметил, что именно этот подход делает Россию привлекательным партнером для разных стран Африки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.