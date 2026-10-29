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В Мозамбике рассказали о политике России в Африке

В Мозамбике рассказали о политике России в Африке - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Мозамбике рассказали о политике России в Африке

Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, ведет в Африке особую политику экономического партнерства, направленную на создание добавленной стоимости, | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:57+0300

2026-10-29T14:57+0300

2026-10-29T14:57+0300

бизнес

мировая экономика

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, ведет в Африке особую политику экономического партнерства, направленную на создание добавленной стоимости, считает мозамбикский министр транспорта и логистики Жоао Жорже Матломбе. "Думаю, все очень просто. Подход президента Путина - это добавлять стоимость. Не просто добывать минеральные ресурсы (из стран Африки - ред.), а сначала обрабатывать их", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка, отвечая на вопрос об отличии российской политики от подхода других игроков. Министр отметил, что именно этот подход делает Россию привлекательным партнером для разных стран Африки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, мировая экономика, африка, москва, владимир путин