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"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39% - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% - до 86,3 миллиарда рублей, следует... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:28+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% - до 86,3 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
В том числе чистые процентные доходы, как указывается в ней, выросли на 32% - до 152,8 миллиарда рублей.
Активы компании на 30 сентября составили более 7,5 триллиона рублей, увеличившись за три квартала на 17%.
АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. "Дом.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, по итогам которого доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала, доля РФ в капитале компании составляет 89,9%.
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бизнес, финансы, россия, дом.рф
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Дом.РФ
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39%
"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года на 39%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% - до 86,3 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
В том числе чистые процентные доходы, как указывается в ней, выросли на 32% - до 152,8 миллиарда рублей.
Активы компании на 30 сентября составили более 7,5 триллиона рублей, увеличившись за три квартала на 17%.
АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. "Дом.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, по итогам которого доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала, доля РФ в капитале компании составляет 89,9%.