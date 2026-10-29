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"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39%

"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39% - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала на 39%

"Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% - до 86,3 миллиарда рублей, следует... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:28+0300

2026-10-29T10:28+0300

2026-10-29T10:28+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за три квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39% - до 86,3 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. В том числе чистые процентные доходы, как указывается в ней, выросли на 32% - до 152,8 миллиарда рублей. Активы компании на 30 сентября составили более 7,5 триллиона рублей, увеличившись за три квартала на 17%. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. "Дом.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, по итогам которого доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала, доля РФ в капитале компании составляет 89,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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