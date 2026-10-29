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Мурашко рассказал об особенностях медицинского страхования в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Мурашко рассказал об особенностях медицинского страхования в России
Мурашко рассказал об особенностях медицинского страхования в России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мурашко рассказал об особенностях медицинского страхования в России
Каждый гражданин России имеет медицинскую страховку, полис покрывает, в частности, профилактические мероприятия для детей и ряд вакцинаций для взрослых, сообщил | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:20+0300
2026-10-29T14:05+0300
здоровье
общество
африка
москва
михаил мурашко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874756467.jpg?1793271922
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Каждый гражданин России имеет медицинскую страховку, полис покрывает, в частности, профилактические мероприятия для детей и ряд вакцинаций для взрослых, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. "Говоря о механизмах финансирования, каждый гражданин в нашей стране имеет медицинское страхование, которое в рамках программы государственной гарантии, гарантирующей помощь каждому гражданину Российской Федерации, по сути дела выстраивается. Причем все это у нас находится в цифровом контуре", - сказал Мурашко на сессии "Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития". Он отметил, что россияне получают электронный полис, который предъявляют потом при поступлении в медицинскую организацию. "Медицинский полис покрывает как профилактические мероприятия, национальный календарь прививок для детей, так и ряд вакцинаций для взрослых категорий наших граждан, оказание экстренной помощи", - подчеркнул Мурашко. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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здоровье, общество , африка, москва, михаил мурашко
Здоровье, Общество , АФРИКА, МОСКВА, Михаил Мурашко
13:20 29.10.2026 (обновлено: 14:05 29.10.2026)
 
Мурашко рассказал об особенностях медицинского страхования в России

Мурашко: медстраховка покрывает профилактические мероприятия для детей и ряд вакцинаций

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Каждый гражданин России имеет медицинскую страховку, полис покрывает, в частности, профилактические мероприятия для детей и ряд вакцинаций для взрослых, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"Говоря о механизмах финансирования, каждый гражданин в нашей стране имеет медицинское страхование, которое в рамках программы государственной гарантии, гарантирующей помощь каждому гражданину Российской Федерации, по сути дела выстраивается. Причем все это у нас находится в цифровом контуре", - сказал Мурашко на сессии "Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития".
Он отметил, что россияне получают электронный полис, который предъявляют потом при поступлении в медицинскую организацию.
"Медицинский полис покрывает как профилактические мероприятия, национальный календарь прививок для детей, так и ряд вакцинаций для взрослых категорий наших граждан, оказание экстренной помощи", - подчеркнул Мурашко.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ЗдоровьеОбществоАФРИКАМОСКВАМихаил Мурашко
 
 
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