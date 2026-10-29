https://1prime.ru/20261029/murashko-874758040.html

Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи

Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи - 29.10.2026, ПРАЙМ

Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи

Все типы машин скорой помощи выпускаются в России, в том числе высокопроходимые и бронированные, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:41+0300

2026-10-29T13:41+0300

2026-10-29T13:41+0300

бизнес

россия

здоровье

москва

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Все типы машин скорой помощи выпускаются в России, в том числе высокопроходимые и бронированные, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы выпускаем всю линейку машин скорой помощи - от высокопроходимых, бронированных и в том числе машины скорой помощи, которые осуществляют внутригородские и межмуниципальные перевозки", - сказал он в ходе сессии форума Россия-Африка. Он добавил также, что на сегодняшний день не стоит вопрос качества и безопасности лекарственных препаратов в России, поскольку обеспечено их гарантированное качество и безопасность. "Поскольку каждая упаковка маркируется, проходит лабораторный контроль качества, контроль качества производства, и каждая упаковка четко отслеживается", - отметил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, россия, здоровье, москва, михаил мурашко