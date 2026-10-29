https://1prime.ru/20261029/murashko-874758040.html
Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи
Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи - 29.10.2026, ПРАЙМ
Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи
Все типы машин скорой помощи выпускаются в России, в том числе высокопроходимые и бронированные, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:41+0300
2026-10-29T13:41+0300
2026-10-29T13:41+0300
бизнес
россия
здоровье
москва
михаил мурашко
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Все типы машин скорой помощи выпускаются в России, в том числе высокопроходимые и бронированные, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы выпускаем всю линейку машин скорой помощи - от высокопроходимых, бронированных и в том числе машины скорой помощи, которые осуществляют внутригородские и межмуниципальные перевозки", - сказал он в ходе сессии форума Россия-Африка.
Он добавил также, что на сегодняшний день не стоит вопрос качества и безопасности лекарственных препаратов в России, поскольку обеспечено их гарантированное качество и безопасность.
"Поскольку каждая упаковка маркируется, проходит лабораторный контроль качества, контроль качества производства, и каждая упаковка четко отслеживается", - отметил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, здоровье, москва, михаил мурашко
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье, МОСКВА, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о выпускаемых в России машинах скорой помощи
Мурашко: все типы машин скорой помощи выпускаются в России
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Все типы машин скорой помощи выпускаются в России, в том числе высокопроходимые и бронированные, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы выпускаем всю линейку машин скорой помощи - от высокопроходимых, бронированных и в том числе машины скорой помощи, которые осуществляют внутригородские и межмуниципальные перевозки", - сказал он в ходе сессии форума Россия-Африка.
Он добавил также, что на сегодняшний день не стоит вопрос качества и безопасности лекарственных препаратов в России, поскольку обеспечено их гарантированное качество и безопасность.
"Поскольку каждая упаковка маркируется, проходит лабораторный контроль качества, контроль качества производства, и каждая упаковка четко отслеживается", - отметил министр.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.