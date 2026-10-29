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МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ
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МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества
МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ
МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества
Международный валютный фонд (МВФ) и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества в ближайшие недели, заявила в четверг официальный представитель... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:31+0300
2026-10-29T18:31+0300
мировая экономика
украина
запад
мвф
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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества в ближайшие недели, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. "По Украине, мы продолжаем дискуссии с властями по поводу второго и третьего обзоров в рамках программы сотрудничества… Ожидается, что обсуждения с властями объединенных второго и третьего обзоров в рамках программы расширенного финансирования (EFF) начнутся в ближайшие недели", - сказала Козак журналистам. По ее словам, миссия фонда оценит экономическое развитие страны, ход выполнения обязательств украинского правительства, а также гарантии финансирования, необходимые для достижения целей программы. "Наша команда обсудит с властями бюджетную политику на 2027 год и, что важно, каковы финансовые нужды", - добавила она. Ранее в октябре украинские СМИ сообщили со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, что фонд оценил внешнее финансирование, которое необходимо стране для выполнения бюджета 2027 года, в 30-35 миллиардов долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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мировая экономика, украина, запад, мвф
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, МВФ
18:31 29.10.2026
 
МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества

МВФ и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества в ближайшие недели

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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Украина продолжат переговоры по программе сотрудничества в ближайшие недели, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"По Украине, мы продолжаем дискуссии с властями по поводу второго и третьего обзоров в рамках программы сотрудничества… Ожидается, что обсуждения с властями объединенных второго и третьего обзоров в рамках программы расширенного финансирования (EFF) начнутся в ближайшие недели", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, миссия фонда оценит экономическое развитие страны, ход выполнения обязательств украинского правительства, а также гарантии финансирования, необходимые для достижения целей программы.
"Наша команда обсудит с властями бюджетную политику на 2027 год и, что важно, каковы финансовые нужды", - добавила она.
Ранее в октябре украинские СМИ сообщили со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, что фонд оценил внешнее финансирование, которое необходимо стране для выполнения бюджета 2027 года, в 30-35 миллиардов долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
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