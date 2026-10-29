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МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США
МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США - 29.10.2026, ПРАЙМ
МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США
Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает устойчивый рост экономики США, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:34+0300
2026-10-29T18:34+0300
2026-10-29T18:34+0300
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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает устойчивый рост экономики США, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"На данный момент мы видим устойчивый рост экономики США", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, это обусловлено высоким уровнем потребления, который отмечается даже несмотря на инфляцию и рост цен на нефть.
Она также отметила значительный рост производительности за последние три года.
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мировая экономика, сша, мвф
Мировая экономика, США, МВФ
МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США
Представитель МВФ Козак: МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США
ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает устойчивый рост экономики США, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"На данный момент мы видим устойчивый рост экономики США", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, это обусловлено высоким уровнем потребления, который отмечается даже несмотря на инфляцию и рост цен на нефть.
Она также отметила значительный рост производительности за последние три года.