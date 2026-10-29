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МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США

МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США - 29.10.2026, ПРАЙМ

МВФ наблюдает устойчивый рост экономики США

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает устойчивый рост экономики США, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:34+0300

2026-10-29T18:34+0300

2026-10-29T18:34+0300

мировая экономика

сша

мвф

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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает устойчивый рост экономики США, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. "На данный момент мы видим устойчивый рост экономики США", - сказала Козак журналистам. По ее словам, это обусловлено высоким уровнем потребления, который отмечается даже несмотря на инфляцию и рост цен на нефть. Она также отметила значительный рост производительности за последние три года.

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мировая экономика, сша, мвф