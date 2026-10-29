https://1prime.ru/20261029/namibija-874748690.html

Намибия пригласила российских специалистов для помощи в гидроразведке

Намибия пригласила российских специалистов для помощи в гидроразведке - 29.10.2026, ПРАЙМ

Намибия пригласила российских специалистов для помощи в гидроразведке

Министр сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии Ингенезия Инге Заамвани призвала специалистов из России приезжать в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:51+0300

2026-10-29T11:51+0300

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россия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии Ингенезия Инге Заамвани призвала специалистов из России приезжать в Намибию для совместных работ по гидрологической оценке и заявила, что ее страна нуждается в получении российских технологий и опыта. "Мы, в частности, заинтересованы в технологиях наших партнеров из России. Мы заинтересованы в вашей экспертизе, в ваших знаниях... Мы призываем наших российских друзей помочь нам, предоставить новые технологии для того, чтобы мы лучше вели гидрологические оценки", - заявила министр на сессии "От деградации земель к устойчивому развитию" в рамках саммита "Россия-Африка". Министр добавила, что в РФ успешно преодолевают вызовы в области землепользования и развития водных ресурсов. "Поэтому мы приглашаем наших друзей из России проводить исследования вместе с нами, помогать в передаче знаний, навыков", - резюмировала Заамвани. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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