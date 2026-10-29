https://1prime.ru/20261029/namibija-874768897.html

Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий

Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий - 29.10.2026, ПРАЙМ

Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий

Намибия готова к началу работы в стране совместных с Россией предприятий, заявила президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Намибия готова к началу работы в стране совместных с Россией предприятий, заявила президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. "Недавно начала работу АКЗСТ (Африканская континентальная зона свободной торговли - ред.). Африка готова принимать российские предприятия у себя земле. Мы готовы к совместным предприятиям между Намибией и Россией. Пусть Намибия станет центром производства. Так обе страны смогут получать пользу от Африканской континентальной зоны свободной торговли", - сказала она на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Она подчеркнула, что Африка обладает огромным населением, а также потенциалом в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики, технологий, инноваций. "Поэтому мы должны сфокусироваться на добавленной стоимости, на укреплении региональных цепочек поставок, а также на ускорении роста нашего промышленного потенциала и индустриализации", - резюмировала президент Намибии. Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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