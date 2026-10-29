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Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий
Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий - 29.10.2026, ПРАЙМ
Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий
Намибия готова к началу работы в стране совместных с Россией предприятий, заявила президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
россия
промышленность
намибия
африка
москва
вто
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Намибия готова к началу работы в стране совместных с Россией предприятий, заявила президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва. "Недавно начала работу АКЗСТ (Африканская континентальная зона свободной торговли - ред.). Африка готова принимать российские предприятия у себя земле. Мы готовы к совместным предприятиям между Намибией и Россией. Пусть Намибия станет центром производства. Так обе страны смогут получать пользу от Африканской континентальной зоны свободной торговли", - сказала она на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Она подчеркнула, что Африка обладает огромным населением, а также потенциалом в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики, технологий, инноваций. "Поэтому мы должны сфокусироваться на добавленной стоимости, на укреплении региональных цепочек поставок, а также на ускорении роста нашего промышленного потенциала и индустриализации", - резюмировала президент Намибии. Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, промышленность, намибия, африка, москва, вто
РОССИЯ, Промышленность, НАМИБИЯ, АФРИКА, МОСКВА, ВТО
16:29 29.10.2026
 
Намибия готова к началу работы совместных с Россией предприятий

Президент Намибии Нанди-Ндаитва: страна готова к работе совместных с Россией предприятий

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Намибия готова к началу работы в стране совместных с Россией предприятий, заявила президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва.
"Недавно начала работу АКЗСТ (Африканская континентальная зона свободной торговли - ред.). Африка готова принимать российские предприятия у себя земле. Мы готовы к совместным предприятиям между Намибией и Россией. Пусть Намибия станет центром производства. Так обе страны смогут получать пользу от Африканской континентальной зоны свободной торговли", - сказала она на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Она подчеркнула, что Африка обладает огромным населением, а также потенциалом в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики, технологий, инноваций.
"Поэтому мы должны сфокусироваться на добавленной стоимости, на укреплении региональных цепочек поставок, а также на ускорении роста нашего промышленного потенциала и индустриализации", - резюмировала президент Намибии.
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯПромышленностьНАМИБИЯАФРИКАМОСКВАВТО
 
 
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