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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5%
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 16,5% с 16%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:40+0300
2026-10-29T15:40+0300
финансы
банки
украина
нацбанк украины
нбу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874765896.jpg?1793277631
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 16,5% с 16%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. На предыдущем заседании 17 сентября НБУ также повышал ставку на 0,5 процентного пункта - с 15,5% до 16%. "Учетная ставка повышается на 0,5 п.п., до 16,5%. Такое решение принято учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацбанка. По информации регулятора, в сентябре потребительская инфляция ускорилась до 8,8% в годовом выражении. Это в частности связано с ростом производственных затрат и снижением предложения товаров и услуг. Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года. Учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%. В декабре 2024 года она была повышена до 13,5%, в январе 2025 года - до 14,5%, а в марте - до 15,5%, и с тех пор сохранялась на этом уровне до снижения в январе текущего года до 15%.
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финансы, банки, украина, нацбанк украины, нбу
Финансы, Банки, УКРАИНА, Нацбанк Украины, НБУ
15:40 29.10.2026
 
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5%

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5% с 16%

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 16,5% с 16%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
На предыдущем заседании 17 сентября НБУ также повышал ставку на 0,5 процентного пункта - с 15,5% до 16%.
"Учетная ставка повышается на 0,5 п.п., до 16,5%. Такое решение принято учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацбанка.
По информации регулятора, в сентябре потребительская инфляция ускорилась до 8,8% в годовом выражении. Это в частности связано с ростом производственных затрат и снижением предложения товаров и услуг.
Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года.
Учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%. В декабре 2024 года она была повышена до 13,5%, в январе 2025 года - до 14,5%, а в марте - до 15,5%, и с тех пор сохранялась на этом уровне до снижения в январе текущего года до 15%.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАНацбанк УкраиныНБУ
 
 
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