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Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4% в этом году - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4% в этом году
Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4% в этом году - 29.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4% в этом году
Национальный банк Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 0,4% в этом году. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:22+0300
2026-10-29T18:22+0300
финансы
мировая экономика
украина
сергей марченко
нбу
нацбанк украины
нацбанк
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный банк Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 0,4% в этом году. В апреле нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году с 1,8% до 1,3%. "По оценкам НБУ, в третьем квартале реальный ВВП сократился на 0,5%… НБУ пересмотрел прогноз динамики реального ВВП в 2026 году в сторону снижения ‒ до 0,4%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Нацбанк пояснил, что сокращение ВВП связано, в частности, с проблемами с логистикой в украинских морских портах, а также с повреждениями производственных мощностей. "НБУ прогнозирует медленное восстановление экономического роста в 2027-2028 годах… При реализации технического предположения НБУ об улучшении логистики в середине 2027 года реальный ВВП в следующем году может вырасти на 0,4%. По мере снижения рисков безопасности в 2028 году рост экономики ускорится до 2,2%", - добавили в регуляторе. Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в октябре сообщал, что экономика страны показала почти нулевой прирост реального ВВП за восемь месяцев этого года. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
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финансы, мировая экономика, украина, сергей марченко, нбу, нацбанк украины, нацбанк
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Сергей Марченко, НБУ, Нацбанк Украины, Нацбанк
18:22 29.10.2026
 
Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП на 0,4% в этом году

Нацбанк Украины прогнозирует падение ВВП страны на 0,4% в этом году

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Национальный банк Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 0,4% в этом году.
В апреле нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2026 году с 1,8% до 1,3%.
"По оценкам НБУ, в третьем квартале реальный ВВП сократился на 0,5%… НБУ пересмотрел прогноз динамики реального ВВП в 2026 году в сторону снижения ‒ до 0,4%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Нацбанк пояснил, что сокращение ВВП связано, в частности, с проблемами с логистикой в украинских морских портах, а также с повреждениями производственных мощностей.
"НБУ прогнозирует медленное восстановление экономического роста в 2027-2028 годах… При реализации технического предположения НБУ об улучшении логистики в середине 2027 года реальный ВВП в следующем году может вырасти на 0,4%. По мере снижения рисков безопасности в 2028 году рост экономики ускорится до 2,2%", - добавили в регуляторе.
Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в октябре сообщал, что экономика страны показала почти нулевой прирост реального ВВП за восемь месяцев этого года.
Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАСергей МарченкоНБУНацбанк УкраиныНацбанк
 
 
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