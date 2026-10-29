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Небензя: аресты судов ЕС грозят остановкой мировой морской торговли - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Небензя: аресты судов ЕС грозят остановкой мировой морской торговли
Небензя: аресты судов ЕС грозят остановкой мировой морской торговли - 29.10.2026, ПРАЙМ
Небензя: аресты судов ЕС грозят остановкой мировой морской торговли
Действия европейских стран по задержанию и аресту судов подрывают международное морское право и создают угрозу глобальной морской торговле, заявил постоянный... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:21+0300
2026-10-29T20:28+0300
россия
мировая экономика
василий небензя
оон
ес
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ООН, 29 окт – ПРАЙМ. Действия европейских стран по задержанию и аресту судов подрывают международное морское право и создают угрозу глобальной морской торговле, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Посягательства стран ЕС на фундаментальные нормы морского права могут запустить "эффект домино", итогом которого станет остановка системы глобальной морской торговли", - сказал Небензя на открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН по вопросам новых технологий и морской безопасности. По его словам, европейские страны, задерживающие суда под предлогом соблюдения односторонних санкций, нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, гарантирующей свободу судоходства. Небензя также предупредил, что подобные действия угрожают стабильности глобальных цепочек поставок и затрагивают интересы наиболее уязвимых государств.
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россия, мировая экономика, василий небензя, оон, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, Василий Небензя, ООН, ЕС
20:21 29.10.2026 (обновлено: 20:28 29.10.2026)
 
Небензя: аресты судов ЕС грозят остановкой мировой морской торговли

Постпред России при ООН Небензя: действия ЕС подрывают международное морское право

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ООН, 29 окт – ПРАЙМ. Действия европейских стран по задержанию и аресту судов подрывают международное морское право и создают угрозу глобальной морской торговле, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Посягательства стран ЕС на фундаментальные нормы морского права могут запустить "эффект домино", итогом которого станет остановка системы глобальной морской торговли", - сказал Небензя на открытых дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН по вопросам новых технологий и морской безопасности.
По его словам, европейские страны, задерживающие суда под предлогом соблюдения односторонних санкций, нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, гарантирующей свободу судоходства.
Небензя также предупредил, что подобные действия угрожают стабильности глобальных цепочек поставок и затрагивают интересы наиболее уязвимых государств.
 
РОССИЯМировая экономикаВасилий НебензяООНЕС
 
 
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