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Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья - 29.10.2026, ПРАЙМ
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья
Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:34+0300
2026-10-29T12:34+0300
2026-10-29T12:43+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете Центрального бюро статистики (CBS). "Более 30 видов материалов считаются критически важными для ЕС из-за их большого экономического значения и риска перебоев в поставках. Семь из восьми наиболее критичных для экономики Нидерландов материалов зависят от переработки в Китае", - говорится в отчете. Самым важным их этих материалов для Нидерландов назван галлий, который, в частности, используется при производстве микросхем. За ним следуют редкоземельные металлы, германий, графит, литий, кобальт и кремний-металл. Из семи упомянутых материалов по крайней мере 74% из общей переработки приходится на Китай, отмечает статбюро. Так, из Китая поступают 99% галлия, 94% графита и 84% редких металлов, которые получает Нидерланды. Как отмечается, в 2025 году критическое сырье составляло почти треть стоимости импорта страны из-за пределов ЕС. Нидерланды ввезли такого сырья более чем на 17 миллиардов евро, а товаров, содержащих его – на 123,9 миллиарда евро.
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мировая экономика, нидерланды, китай, ес
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ЕС
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья
CBS: экономика Нидерландов сильно зависит от Китая в поставках критически важного сырья
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете Центрального бюро статистики (CBS).
"Более 30 видов материалов считаются критически важными для ЕС из-за их большого экономического значения и риска перебоев в поставках. Семь из восьми наиболее критичных для экономики Нидерландов материалов зависят от переработки в Китае", - говорится в отчете.
Самым важным их этих материалов для Нидерландов назван галлий, который, в частности, используется при производстве микросхем. За ним следуют редкоземельные металлы, германий, графит, литий, кобальт и кремний-металл.
Из семи упомянутых материалов по крайней мере 74% из общей переработки приходится на Китай, отмечает статбюро. Так, из Китая поступают 99% галлия, 94% графита и 84% редких металлов, которые получает Нидерланды.
Как отмечается, в 2025 году критическое сырье составляло почти треть стоимости импорта страны из-за пределов ЕС. Нидерланды ввезли такого сырья более чем на 17 миллиардов евро, а товаров, содержащих его – на 123,9 миллиарда евро.