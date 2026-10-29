https://1prime.ru/20261029/niderlandy-874752828.html

Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья

Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья - 29.10.2026, ПРАЙМ

Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья

Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:34+0300

2026-10-29T12:34+0300

2026-10-29T12:43+0300

мировая экономика

нидерланды

китай

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874752828.jpg?1793266986

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете Центрального бюро статистики (CBS). "Более 30 видов материалов считаются критически важными для ЕС из-за их большого экономического значения и риска перебоев в поставках. Семь из восьми наиболее критичных для экономики Нидерландов материалов зависят от переработки в Китае", - говорится в отчете. Самым важным их этих материалов для Нидерландов назван галлий, который, в частности, используется при производстве микросхем. За ним следуют редкоземельные металлы, германий, графит, литий, кобальт и кремний-металл. Из семи упомянутых материалов по крайней мере 74% из общей переработки приходится на Китай, отмечает статбюро. Так, из Китая поступают 99% галлия, 94% графита и 84% редких металлов, которые получает Нидерланды. Как отмечается, в 2025 году критическое сырье составляло почти треть стоимости импорта страны из-за пределов ЕС. Нидерланды ввезли такого сырья более чем на 17 миллиардов евро, а товаров, содержащих его – на 123,9 миллиарда евро.

нидерланды

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нидерланды, китай, ес