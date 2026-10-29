Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/niderlandy-874752828.html
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья - 29.10.2026, ПРАЙМ
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья
Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:34+0300
2026-10-29T12:43+0300
мировая экономика
нидерланды
китай
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874752828.jpg?1793266986
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете Центрального бюро статистики (CBS). "Более 30 видов материалов считаются критически важными для ЕС из-за их большого экономического значения и риска перебоев в поставках. Семь из восьми наиболее критичных для экономики Нидерландов материалов зависят от переработки в Китае", - говорится в отчете. Самым важным их этих материалов для Нидерландов назван галлий, который, в частности, используется при производстве микросхем. За ним следуют редкоземельные металлы, германий, графит, литий, кобальт и кремний-металл. Из семи упомянутых материалов по крайней мере 74% из общей переработки приходится на Китай, отмечает статбюро. Так, из Китая поступают 99% галлия, 94% графита и 84% редких металлов, которые получает Нидерланды. Как отмечается, в 2025 году критическое сырье составляло почти треть стоимости импорта страны из-за пределов ЕС. Нидерланды ввезли такого сырья более чем на 17 миллиардов евро, а товаров, содержащих его – на 123,9 миллиарда евро.
нидерланды
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нидерланды, китай, ес
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ЕС
12:34 29.10.2026 (обновлено: 12:43 29.10.2026)
 
Нидерланды попали в зависимость от КНР в поставках критически важного сырья

CBS: экономика Нидерландов сильно зависит от Китая в поставках критически важного сырья

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Экономика Нидерландов сильно зависит в поставках критически важных материалов от Китая, где сосредоточена переработка этого сырья, говорится в отчете Центрального бюро статистики (CBS).
"Более 30 видов материалов считаются критически важными для ЕС из-за их большого экономического значения и риска перебоев в поставках. Семь из восьми наиболее критичных для экономики Нидерландов материалов зависят от переработки в Китае", - говорится в отчете.
Самым важным их этих материалов для Нидерландов назван галлий, который, в частности, используется при производстве микросхем. За ним следуют редкоземельные металлы, германий, графит, литий, кобальт и кремний-металл.
Из семи упомянутых материалов по крайней мере 74% из общей переработки приходится на Китай, отмечает статбюро. Так, из Китая поступают 99% галлия, 94% графита и 84% редких металлов, которые получает Нидерланды.
Как отмечается, в 2025 году критическое сырье составляло почти треть стоимости импорта страны из-за пределов ЕС. Нидерланды ввезли такого сырья более чем на 17 миллиардов евро, а товаров, содержащих его – на 123,9 миллиарда евро.
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫКИТАЙЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала