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Нигерия и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи
Нигерия и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи - 29.10.2026, ПРАЙМ
Нигерия и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи
Нигерийский штат Абиа и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи с точки зрения приобретения навыков в сферах информационно-коммуникационных... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:03+0300
2026-10-29T15:03+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нигерийский штат Абиа и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи с точки зрения приобретения навыков в сферах информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства, заявил РИА Новости комиссар по спорту и молодежному развитию штата Абиа Нваобиллор Нвадинма Ананаба.
"Вчера мы подписали меморандум с Росконгрессом… Теперь я работаю с нашим губернатором, чтобы поднять штат Абиа и расширить возможности молодежи в сферах… приобретения навыков в ИТ и сельского хозяйства. Для нашей молодежи очень важно приезжать в Россию учиться", - сказал Ананаба агентству на полях саммита Россия - Африка.
По его словам, стороны также будут развивать прямые контакты молодежных организаций России и африканских государств, совместные инициативы и профессиональное развитие молодежи, включая образовательные, общественные и предпринимательские проекты.
"Мое первое впечатление о России - это удивительно. Это очень безопасная, но очень красивая страна. Люди очень дружелюбные", - добавил Ананаба.
Нигерия вошла в пятерку лидеров среди африканских стран по числу студентов в России, сообщили 28 октября в Минобрнауки РФ. В 2025/26 учебном году в российских вузах обучались 2 481 нигериец.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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общество , россия, африка, нигерия, москва, росконгресс, минобрнауки
Общество , РОССИЯ, АФРИКА, Нигерия, МОСКВА, Росконгресс, Минобрнауки
Нигерия и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи
Нигерийский штат Абиа и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нигерийский штат Абиа и Росконгресс договорились расширить возможности молодежи с точки зрения приобретения навыков в сферах информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства, заявил РИА Новости комиссар по спорту и молодежному развитию штата Абиа Нваобиллор Нвадинма Ананаба.
"Вчера мы подписали меморандум с Росконгрессом… Теперь я работаю с нашим губернатором, чтобы поднять штат Абиа и расширить возможности молодежи в сферах… приобретения навыков в ИТ и сельского хозяйства. Для нашей молодежи очень важно приезжать в Россию учиться", - сказал Ананаба агентству на полях саммита Россия - Африка.
По его словам, стороны также будут развивать прямые контакты молодежных организаций России и африканских государств, совместные инициативы и профессиональное развитие молодежи, включая образовательные, общественные и предпринимательские проекты.
"Мое первое впечатление о России - это удивительно. Это очень безопасная, но очень красивая страна. Люди очень дружелюбные", - добавил Ананаба.
Нигерия вошла в пятерку лидеров среди африканских стран по числу студентов в России, сообщили 28 октября в Минобрнауки РФ. В 2025/26 учебном году в российских вузах обучались 2 481 нигериец.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.