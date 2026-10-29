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"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине
"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине
Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить статью о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:50+0300
2026-10-29T09:50+0300
норвегия
финляндия
европа
владимир путин
александр стубб
financial times
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить статью о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в ней содержится неправда, заявил норвежский премьер. Речь идет о публикации издания от 27 октября, в которой автор утверждает, что Путин якобы большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии во вторник посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Неназванные источники газеты утверждали, что Стере и Стуббу якобы пришлось выслушать длинную речь российского лидера о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о его завершении. "Это ошибочно. И мы попросили газету Financial Times исправить это, потому что это неправда", - заявил Стере норвежскому телеканалу TV2. Как отмечается, Стере уточнил, что Путин в ходе разговора изложил свою версию ситуации и в связи с этим проанализировал историю с 2014 года по настоящее время. Поэтому норвежский премьер подчеркнул, что утверждение о том, что Путин говорил о славянской истории, является "попросту неправильным". "Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", - добавил Стере. В свою очередь Financial Times отказалась вносить изменения в статью, пишет норвежская газета VG, получившая комментарий представителя издания. "Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", - говорится в сообщении. Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся разговор Путина со Стуббом и Стере. В канцелярии финского президента заявили, что Стубб и Стере в телефонном разговоре с Путиным представляли свои страны, а не Европу в целом.
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норвегия, финляндия, европа, владимир путин, александр стубб, financial times, россия
НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Александр Стубб, Financial Times, РОССИЯ
09:50 29.10.2026
 
"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине

Власти Норвегии попросили FT исправить статью о разговоре Стере и Стубба с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить статью о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в ней содержится неправда, заявил норвежский премьер.
Речь идет о публикации издания от 27 октября, в которой автор утверждает, что Путин якобы большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии во вторник посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Неназванные источники газеты утверждали, что Стере и Стуббу якобы пришлось выслушать длинную речь российского лидера о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о его завершении.
"Это ошибочно. И мы попросили газету Financial Times исправить это, потому что это неправда", - заявил Стере норвежскому телеканалу TV2.
Как отмечается, Стере уточнил, что Путин в ходе разговора изложил свою версию ситуации и в связи с этим проанализировал историю с 2014 года по настоящее время. Поэтому норвежский премьер подчеркнул, что утверждение о том, что Путин говорил о славянской истории, является "попросту неправильным".
"Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", - добавил Стере.
В свою очередь Financial Times отказалась вносить изменения в статью, пишет норвежская газета VG, получившая комментарий представителя издания.
"Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", - говорится в сообщении.
Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся разговор Путина со Стуббом и Стере. В канцелярии финского президента заявили, что Стубб и Стере в телефонном разговоре с Путиным представляли свои страны, а не Европу в целом.
 
НОРВЕГИЯФИНЛЯНДИЯЕВРОПАВладимир ПутинАлександр СтуббFinancial TimesРОССИЯ
 
 
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