https://1prime.ru/20261029/norvegiya-874739994.html

"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине

"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Это неправда": Норвегия обратилась к FT из-за статьи о Путине

Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить статью о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:50+0300

2026-10-29T09:50+0300

2026-10-29T09:50+0300

норвегия

финляндия

европа

владимир путин

александр стубб

financial times

россия

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/12/873456553_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_a7c0a9eccdd8eee19930eaee6249e2ae.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить статью о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в ней содержится неправда, заявил норвежский премьер. Речь идет о публикации издания от 27 октября, в которой автор утверждает, что Путин якобы большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии во вторник посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Неназванные источники газеты утверждали, что Стере и Стуббу якобы пришлось выслушать длинную речь российского лидера о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о его завершении. "Это ошибочно. И мы попросили газету Financial Times исправить это, потому что это неправда", - заявил Стере норвежскому телеканалу TV2. Как отмечается, Стере уточнил, что Путин в ходе разговора изложил свою версию ситуации и в связи с этим проанализировал историю с 2014 года по настоящее время. Поэтому норвежский премьер подчеркнул, что утверждение о том, что Путин говорил о славянской истории, является "попросту неправильным". "Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", - добавил Стере. В свою очередь Financial Times отказалась вносить изменения в статью, пишет норвежская газета VG, получившая комментарий представителя издания. "Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", - говорится в сообщении. Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся разговор Путина со Стуббом и Стере. В канцелярии финского президента заявили, что Стубб и Стере в телефонном разговоре с Путиным представляли свои страны, а не Европу в целом.

норвегия

финляндия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, финляндия, европа, владимир путин, александр стубб, financial times, россия