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Новак и премьер Танзании обсудили сотрудничество в ТЭК
Новак и премьер Танзании обсудили сотрудничество в ТЭК - 29.10.2026, ПРАЙМ
Новак и премьер Танзании обсудили сотрудничество в ТЭК
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Танзании Мвигулу Ламеке Нчембе обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК),... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:58+0300
2026-10-29T16:58+0300
2026-10-29T16:58+0300
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финансы
танзания
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Танзании Мвигулу Ламеке Нчембе обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), торгово-экономической и финансово-банковской сферах, сообщило правительство РФ. Новак встретился с премьер-министром Танзании в рамках третьего саммита Россия-Африка. "Стороны обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений, в числе которых топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая и финансово-банковская сферы", - говорится в сообщении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Финансы, ТАНЗАНИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Новак и премьер Танзании обсудили сотрудничество в ТЭК
Новак и премьер Танзании обсудили ТЭК, торгово-экономическую и финансово-банковскую сферы