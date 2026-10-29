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Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки

Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ

Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки

Сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство, транспорт, промышленность, поставки оборудования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:52+0300

2026-10-29T15:52+0300

2026-10-29T15:52+0300

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москва

александр новак

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство, транспорт, промышленность, поставки оборудования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сотрудничество России со странами Африки включает почти все сферы экономики. "Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться", - сказал Новак ИС "Вести". Вице-премьер также выделил сферу электроэнергетики. Он объяснил, что в странах Африки сегодня недостаточно энергомощностей, а Россия обладает компетенциями гидроэнергетике, солнечных панелях и даже формировании энергетических схем. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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