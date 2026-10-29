https://1prime.ru/20261029/novak-874766819.html
Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки
Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки
Сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство, транспорт, промышленность, поставки оборудования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:52+0300
2026-10-29T15:52+0300
2026-10-29T15:52+0300
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африка
москва
александр новак
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство, транспорт, промышленность, поставки оборудования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, сотрудничество России со странами Африки включает почти все сферы экономики.
"Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться", - сказал Новак ИС "Вести".
Вице-премьер также выделил сферу электроэнергетики. Он объяснил, что в странах Африки сегодня недостаточно энергомощностей, а Россия обладает компетенциями гидроэнергетике, солнечных панелях и даже формировании энергетических схем.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, москва, александр новак
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Александр Новак
Новак назвал сферы сотрудничества России со странами Африки
Новак: сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство и транспорт
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество России со странами Африки включает сельское хозяйство, транспорт, промышленность, поставки оборудования, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, сотрудничество России со странами Африки включает почти все сферы экономики.
"Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться", - сказал Новак ИС "Вести".
Вице-премьер также выделил сферу электроэнергетики. Он объяснил, что в странах Африки сегодня недостаточно энергомощностей, а Россия обладает компетенциями гидроэнергетике, солнечных панелях и даже формировании энергетических схем.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.