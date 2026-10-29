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Россия настроена на углубление сотрудничества с Танзанией, заявил Новак

Россия настроена на углубление сотрудничества с Танзанией, заявил Новак - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия настроена на углубление сотрудничества с Танзанией, заявил Новак

Россия настроена на углубление сотрудничества с Танзанией в геологоразведке и добыче урана, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, заявил... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:57+0300

2026-10-29T16:57+0300

2026-10-29T16:57+0300

россия

танзания

африка

москва

александр новак

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия настроена на углубление сотрудничества с Танзанией в геологоразведке и добыче урана, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак в рамках форума Россия-Африка встретился с премьер-министром Танзании Мвигулу Ламеком Нчембой. "Россия настроена на дальнейшее наращивание политического диалога, парламентских и межведомственных обменов, углубление взаимодействия в геологоразведке и добыче природного урана, энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, туризме, а также в финансовой и инвестиционной сферах", - приводит кабмин слова вице-премьера. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

танзания

африка

москва

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россия, танзания, африка, москва, александр новак