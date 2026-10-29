https://1prime.ru/20261029/novgorod-874742174.html
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:35+0300
2026-10-29T10:35+0300
2026-10-29T10:35+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874742174.jpg?1793259301
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов