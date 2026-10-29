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Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ

Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ

Более 75% российских туристов не спешат переселяться из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где закрыты пляжи из-за разлива нефти, путешественники... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:10+0300

2026-10-29T18:10+0300

2026-10-29T18:10+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Более 75% российских туристов не спешат переселяться из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где закрыты пляжи из-за разлива нефти, путешественники остаются в своих гостиницах, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна. "Нашим туристам предложено переселение в Дубай из отелей, где пляжи в данный момент закрыты. Более 75% не хотят переселяться в Дубай, где общественные пляжи открыты, а хотят остаться в своих отелях и пользоваться их инфраструктурой", - цитирует РСТ туроператора "Интурист". По данным компании, гостиницы с закрытыми пляжами продолжают работать в штатном режиме: в некоторых разрешен выход на берег, но запрещено купание. При этом отели организуют трансферы на открытые для купания пляжи.

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туризм, бизнес, россия, дубай, оаэ, российский союз туриндустрии, рст, интурист