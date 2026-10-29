Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/oae-874774182.html
Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ
Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ
Более 75% российских туристов не спешат переселяться из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где закрыты пляжи из-за разлива нефти, путешественники... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:10+0300
2026-10-29T18:10+0300
туризм
бизнес
россия
дубай
оаэ
российский союз туриндустрии
рст
интурист
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774182.jpg?1793286614
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Более 75% российских туристов не спешат переселяться из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где закрыты пляжи из-за разлива нефти, путешественники остаются в своих гостиницах, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна. "Нашим туристам предложено переселение в Дубай из отелей, где пляжи в данный момент закрыты. Более 75% не хотят переселяться в Дубай, где общественные пляжи открыты, а хотят остаться в своих отелях и пользоваться их инфраструктурой", - цитирует РСТ туроператора "Интурист". По данным компании, гостиницы с закрытыми пляжами продолжают работать в штатном режиме: в некоторых разрешен выход на берег, но запрещено купание. При этом отели организуют трансферы на открытые для купания пляжи.
дубай
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, дубай, оаэ, российский союз туриндустрии, рст, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, Российский союз туриндустрии, РСТ, Интурист
18:10 29.10.2026
 
Более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ

РСТ: более 75% российских туристов не хотят переселяться из отелей ОАЭ, где закрыты пляжи

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Более 75% российских туристов не спешат переселяться из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где закрыты пляжи из-за разлива нефти, путешественники остаются в своих гостиницах, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна.
"Нашим туристам предложено переселение в Дубай из отелей, где пляжи в данный момент закрыты. Более 75% не хотят переселяться в Дубай, где общественные пляжи открыты, а хотят остаться в своих отелях и пользоваться их инфраструктурой", - цитирует РСТ туроператора "Интурист".
По данным компании, гостиницы с закрытыми пляжами продолжают работать в штатном режиме: в некоторых разрешен выход на берег, но запрещено купание. При этом отели организуют трансферы на открытые для купания пляжи.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДубайОАЭРоссийский союз туриндустрииРСТИнтурист
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала