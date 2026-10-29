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В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год
В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год - 29.10.2026, ПРАЙМ
В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год
Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% - до 108 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:15+0300
2026-10-29T09:27+0300
финансы
россия
втб
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% - до 108 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, объем переводов C2C (Consumer-to-Consumer или "потребитель для потребителя" - ред.) по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% и составит 108 триллионов рублей. При этом динамика рынка будет неравномерной: наиболее активный рост придется на вторую половину года", - говорится в сообщении. ВТБ прогнозирует, что во втором полугодии объем переводов вырастет на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 58,5 триллиона рублей. При этом в первом полугодии прирост составлял 17% (49,8 триллиона рублей). "Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. Аналитики ВТБ ожидают, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти темпами, близкими к общей динамике роста доходов населения.
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финансы, россия, втб
Финансы, РОССИЯ, ВТБ
09:15 29.10.2026 (обновлено: 09:27 29.10.2026)
 
В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год

ВТБ: объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% - до 108 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, объем переводов C2C (Consumer-to-Consumer или "потребитель для потребителя" - ред.) по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% и составит 108 триллионов рублей. При этом динамика рынка будет неравномерной: наиболее активный рост придется на вторую половину года", - говорится в сообщении.
ВТБ прогнозирует, что во втором полугодии объем переводов вырастет на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 58,5 триллиона рублей. При этом в первом полугодии прирост составлял 17% (49,8 триллиона рублей).
"Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Аналитики ВТБ ожидают, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти темпами, близкими к общей динамике роста доходов населения.
 
ФинансыРОССИЯВТБ
 
 
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