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В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год

В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год - 29.10.2026, ПРАЙМ

В ВТБ спрогнозировали объем переводов россиян по СБП за 2026 год

Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% - до 108 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:15+0300

2026-10-29T09:15+0300

2026-10-29T09:27+0300

финансы

россия

втб

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% - до 108 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, объем переводов C2C (Consumer-to-Consumer или "потребитель для потребителя" - ред.) по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% и составит 108 триллионов рублей. При этом динамика рынка будет неравномерной: наиболее активный рост придется на вторую половину года", - говорится в сообщении. ВТБ прогнозирует, что во втором полугодии объем переводов вырастет на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 58,5 триллиона рублей. При этом в первом полугодии прирост составлял 17% (49,8 триллиона рублей). "Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. Аналитики ВТБ ожидают, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти темпами, близкими к общей динамике роста доходов населения.

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финансы, россия, втб