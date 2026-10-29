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Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 7,7% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:12+0300
2026-10-29T17:12+0300
бизнес
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
латинская америка
европа
iata
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 7,7% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+11,8) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,6%). В Латинской Америке и Карибском бассейне рост составил 6,7%, в Европе - 4,5%, в Африке - 4,7%, на Ближнем Востоке - 3,8%%, сообщает IATA. "Цены на авиационное топливо выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом... Обеспечить рентабельность перевозок в условиях устойчиво высоких цен на топливо становится все сложнее", - приводится в релизе комментарий главного экономиста, старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Авиатопливо подорожало в сентябре на 17,5% в месячном выражении и на 103,4% в годовом - до 184,5 доллара за баррель, говорится в сообщении. Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия-Северная Америка на 17%, Европа-Азия на 6%, Европа-Северная Америка на 9,3%. При этом маршруты Европа-Ближний Восток и Ближний Восток-Азия показали снижение на 18% и 10,2% соответственно, сообщает IATA.
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бизнес, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, латинская америка, европа, iata
Бизнес, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, IATA
17:12 29.10.2026
 
Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%

IATA: объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 7,7% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+11,8) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,6%). В Латинской Америке и Карибском бассейне рост составил 6,7%, в Европе - 4,5%, в Африке - 4,7%, на Ближнем Востоке - 3,8%%, сообщает IATA.
"Цены на авиационное топливо выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом... Обеспечить рентабельность перевозок в условиях устойчиво высоких цен на топливо становится все сложнее", - приводится в релизе комментарий главного экономиста, старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Авиатопливо подорожало в сентябре на 17,5% в месячном выражении и на 103,4% в годовом - до 184,5 доллара за баррель, говорится в сообщении.
Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия-Северная Америка на 17%, Европа-Азия на 6%, Европа-Северная Америка на 9,3%. При этом маршруты Европа-Ближний Восток и Ближний Восток-Азия показали снижение на 18% и 10,2% соответственно, сообщает IATA.
 
БизнесМировая экономикаАзиатско-Тихоокеанский регионЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАЕВРОПАIATA
 
 
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