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Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре вырос на 7,7%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 7,7% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:12+0300

2026-10-29T17:12+0300

2026-10-29T17:12+0300

бизнес

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

латинская америка

европа

iata

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 7,7% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+11,8) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+8,6%). В Латинской Америке и Карибском бассейне рост составил 6,7%, в Европе - 4,5%, в Африке - 4,7%, на Ближнем Востоке - 3,8%%, сообщает IATA. "Цены на авиационное топливо выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом... Обеспечить рентабельность перевозок в условиях устойчиво высоких цен на топливо становится все сложнее", - приводится в релизе комментарий главного экономиста, старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Авиатопливо подорожало в сентябре на 17,5% в месячном выражении и на 103,4% в годовом - до 184,5 доллара за баррель, говорится в сообщении. Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия-Северная Америка на 17%, Европа-Азия на 6%, Европа-Северная Америка на 9,3%. При этом маршруты Европа-Ближний Восток и Ближний Восток-Азия показали снижение на 18% и 10,2% соответственно, сообщает IATA.

азиатско-тихоокеанский регион

латинская америка

европа

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бизнес, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, латинская америка, европа, iata